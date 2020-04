Daghoroscoop 20 april

VANDAAG JARIG

Het kan nodig blijken uw financiële gewoonten te corrigeren, zeker als u de laatste jaren te onrealistisch hebt gemanoeuvreerd. De kosmos dringt er op aan naar perfectionisme te streven; van belang is daarbij uw energie op peil te houden en uw persoonlijkheid te verfijnen.

RAM

Help in huis als u tijd hebt, maar doe iets wat zinvol is en doe het in overleg. Toon niet meteen uw lange tenen als datgene wat u doet niet bejubeld wordt. Ga naar buiten, weer of geen weer, beweeg en leg er een schepje bovenop.

STIER

U kunt het gevoel hebben toe te zijn aan vakantie; hard werken is goed voor de portemonnee maar kan ten koste gaan van andere aspecten van het leven. Ga op zoek naar een tropische bestemming voor een vakantie later dit jaar.

TWEELINGEN

Als werk te soepel verloopt kan er sprake zijn van de beruchte stilte voor de storm. Blijf rustig als problemen ontstaan en uit geen beschuldigingen. Toon initiatief, maar verwijt meerderen geen incompetentie.

KREEFT

Gooi niet al uw ideeën tegelijk in de strijd. Het kan rommelen op het werk als mensen ruziemaken of zich niet correct gedragen. Als u slordig omgaat met uw gezondheid krijgt u een waarschuwing. Financieel kan het ook rommelen.

LEEUW

Er kan van twee kanten aan u worden getrokken en uw beste optie is om thuis te werken of vroeg naar huis te gaan. Wijdt u aan gezinsfinanciën en herzie zo nodig uw pensioenregeling of beleggingsportefeuille.

MAAGD

Doordat u veel gemeen hebt met een vriend(in) kunt u verliefd worden. U kijkt, als u de ander ziet, als het ware in een spiegel. Concentreer u op uw werk; uw baas kan op uw prestaties letten. Zorg sowieso vandaag voor lichaamsbeweging.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van een misverstand waardoor u zich enigszins uit het veld geslagen kunt voelen. Blijf aardig tegen mensen die u niet mag; ze kunnen best meevallen. Vertrouw niet op gereedschap dat lang niet is gebruikt.

SCHORPIOEN

U zult vandaag liefst achter de schermen werken, vooral als u humeurig bent of emotioneel. Telefoneer met een goede vriend(in) als u wilt praten over iets wat u dwars zit. Niet elke boodschap zal goed tot u doordringen.

BOOGSCHUTTER

U kunt koppig en eigengereid zijn en als uw smaak verschilt van die van uw geliefde kunt u daarover ruzie krijgen. Door te snel beslissingen te nemen loopt u onnodig risico. Overleg in geval van twijfel met uw partner.

STEENBOK

Als u zich zorgen maakt over een naaste en niet in staat bent objectief te blijven zal er ruzie ontstaan. Ga niet meteen in de aanval als u bekritiseerd wordt; aan luisteren hebt u meer. Rijd voorzichtig en drink geen alcohol.

WATERMAN

Anderen kunnen u voortdurend storen terwijl u iets af wilt maken. Word niet boos, geef instructies of advies; niemand begint als expert. Als u naar perfectionisme streeft komt u er vandaag niet uit. Ga vroeg naar huis.

VISSEN

Gesprekken kunnen spanning oproepen, zeker als u ouderwets denkt en reageert. Het wordt tijd dat u meer plezier beleeft aan de relaties die u hebt; chat met elkaar of bel mensen thuis. Iemand in uw omgeving hoopt dat u excuses aanbiedt.