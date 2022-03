Deborah (Ex on the Beach) doet mee aan Sex Tape: ’Ze dachten dat we heel kinky waren’

Wat is Sex Tape?

In Sex Tape filmen drie stellen een week lang hun liefdes- en seksleven. De stellen laten elkaar, en de kijker, hun leven tussen de lakens én daarbuiten zien, om daarmee het taboe op seks te doorbreken. De deelnemers en kijkers kunnen de adviezen van ex-pornoactrice Bobbi Eden en relatietherapeut Jeremy Heshof vervolgens zelf meenemen in de slaapkamer.

Hoe zag je seksleven eruit voor Sex Tape?

„Voordat we meededen aan Sex Tape hadden we periodes geen seks, omdat we niet zwanger wilden raken en ook geen vorm van anticonceptie konden vinden die we fijn vonden. Daarnaast ontbrak spontaniteit in ons seksleven, omdat ik erg gesteld was op mijn hygiëne en die van mijn partner.”

Waarom wilde je meedoen?

„Toen ik 19 was deed ik een uitstrijkje in het ziekenhuis, waaruit bleek dat ik het humaan papillomavirus heb, beter bekend als HPV. Twee jaar geleden heb ik door dat virus baarmoederhalskanker gekregen. Ik moest ervoor behandeld worden, mijn slechte cellen werden weggebrand. Ik ben nu 30 en draag het virus nog altijd bij me. Door mee te doen aan Sex Tape wilde ik mensen attent maken op HPV, omdat ik het zelf op mijn 19e helemaal niet kende.

Nog een obstakel in ons seksleven waren problemen met anticonceptie. Ik verdraag de pil niet, omdat ik me daar depressief door voelde. Mattheüs vindt condooms juist niet fijn. Die voelen voor hem alsof zijn ’kleine vriend stikt’. Toch gebruikten we condooms, omdat we nog niet klaar waren voor een kleine ondanks onze kinderwens. We zagen in het programma onze kans schoon om te polsen voor alternatieven.”

Wat vonden anderen van jullie deelname?

„We wilden laten zien dat seks voor ons niet alleen penetratie is. Seks is voor ons alles wat daarvoor gebeurt waar seks uit voortkomt. De andere stellen dachten, voordat ze onze sextape zagen, dat we heel kinky zouden zijn. Ze dachten echt dat het er heel wild aan toe zou gaan.

Mijn moeder schrok heel erg toen ze hoorde dat Mattheüs en ik mee gingen doen aan Sex Tape. ’Ze kende het programma nog niet maar de naam klonk volgens haar erg ’porno’ gericht. Ik liet de beelden aan mijn beste vriendin en moeder zien, voordat Mattheüs en ik de beelden naar het programma opstuurden. Mijn moeder werd erg emotioneel van de beelden, omdat ze ons als koppel zo goed herkende in de beelden. Mijn moeder en ik hebben een hele hechte band. Ze was er voor me toen ik de diagnose HPV en kanker kreeg. Ze is supertrots dat ik meer bekendheid voor het virus wil creëren.”

Welke adviezen kregen jullie?

„We hebben veel opgestoken van het programma. Ik kreeg van Jeremy het advies om mezelf niet té vaak te wassen, omdat dan juist de zuurgraad van je vagina uit balans kan raken. Dat wist ik nog wel, maar door het advies werd ik me er weer bewust van. Ik doe mijn best om niet meer zo te focussen op hygiëne. Omdat ik die hygiëne meer loslaat, zijn we gaan experimenteren op gekke plekken sinds onze deelname.

Ik had al eens de NuvaRing geprobeerd, en na het programma wilde ik die vorm van anticonceptie tóch nog een kans geven. Dat is het beste middel dat we tot nu toe hebben geprobeerd, al ben ik nog niet helemaal tevreden. Ik word er ontzettend droog van en we hebben daardoor glijmiddel nodig. Dat is niet erg, maar wel een bijwerking van mijn lichaam. Jeremy adviseerde ook om condooms met een bredere omvang te kopen, als we toch condooms willen gebruiken. Dat zou voor Mattheüs comfortabeler kunnen zijn. Jeremy adviseerde ook om condooms elke 15 minuten te vervangen tijdens seks, omdat er door wrijving gaatjes kunnen ontstaan in de latex.”

Hoe is jullie seksleven veranderd?

„Na onze deelname kreeg ons seksleven een aardige boost. We hebben nu elke dag seks. We moeten wat schade inhalen, omdat Mattheüs en ik net uit een verhuizing komen en weinig tijd voor elkaar hadden. Nu we een huis hebben is onze volgende grote wens een kindje.”

