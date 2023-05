Praat mee: Snap jij dat Maxime Meiland haar kinderen naar een opvang zonder mannen brengt?

„Het klinkt misschien hysterisch, maar dat risico durf ik echt niet aan”, vertelt de televisiepersoonlijkheid. „Ik wantrouw mannen nou eenmaal.” Toen dochtertje Claire naar de basisschool ging, vuurde Maxime naar eigen zeggen daarom de ene na de andere vraag op de directrice af. „Krijgt ze een juf of een meester, van wie krijgt ze gym? Vanbinnen weet ik best dat niet elke man fout is, maar die angst zit zo diep in mijn systeem: het lukt me niet om daar relaxter in te worden.”

Misbruik op kinderdagverblijven

De kinderopvangbranche legde in 2005 vast aan welke eisen kinderdagverblijven moeten voldoen. In deze ’Wet op de Kinderopvang’ staat onder meer welke opleidingen en trainingen werknemers moeten volgen en hoe zij zich moeten gedragen. Lokale GGD’en houden toezicht op de kinderdagverblijven en gemeenten handhaven de Wet op de Kinderopvang, maar toch kan het soms dramatisch misgaan.

In de media klinken af en toe heftige berichten over mannelijke kinderopvangwerknemers die kinderen hebben misbruikt. Zo werd Robert M. in 2010 opgepakt wegens grootschalig misbruik van kinderen op een kinderdagverblijf. In 2021 werd hiervoor een man in Groningen opgepakt. Een man uit De Bilt werd in 2017 gearresteerd voor kindermisbruik op een buitenschoolse opvang. Vrouwen worden ook wel eens opgepakt voor dergelijke zedendelicten - zoals kinderoppas Nancy D., die meer dan twee jaar lang kinderen misbruikte - maar dat komt minder vaak voor.

Ontwikkeling en identiteit

Meerdere ouders - niet alleen Maxime Meiland - kiezen daarom voor een kinderdagverblijf waar uitsluitend vrouwen werken. Die zijn er genoeg; ongeveer 95 procent van de kinderopvangwerknemers is vrouw.

Een van de redenen dat mannen zich minder op hun plek voelen in de opvang, is dat ouders hen mogelijk associëren met incidenten en potentieel misbruik. Toch is het volgens de sector belangrijk om mannen niet te laten verdwijnen uit kinderopvangcentra. „De kinderopvang is een belangrijke opvoedingsomgeving buiten het gezin en ook mannen kunnen daar bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen”, legt de Brancheorganisatie Kinderopvang uit.

„Mannen en vrouwen verschillen van elkaar in de interactie, spel en zorg die zij bieden. Dat kinderen met beide rolmodellen in aanraking komen, is belangrijk, want dat heeft een sterke, positieve invloed op de ontwikkeling van de identiteit van een kind.” Daar komt bij dat de kinderopvangbranche momenteel kampt met grote personeelstekorten. Daarom redeneren sommige mensen juist dat elke geschikte pedagogisch medewerker welkom is, ongeacht of het een man of een vrouw is.

Praat mee

Wat vind jij? Snap jij dat Maxime Meiland haar kinderen naar een ’man-loze’ opvang zou brengen? Herken je haar angst? Of maak je je geen zorgen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Yig ziet vooral de meerwaarde van mannen in het kinderdagverblijf.

Deze Twitter-gebruiker ziet liever geen man in de kinderopvang.

Natasha snapt dat mannen niet graag in de opvang werken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.