Deze nieuwkomers moet je zien op Netflix, Videoland en HBO!

Netflix

Dirty John seizoen 2, vanaf 14 augustus

Seizoen 1 gaat over de rijke Debra Newell, die – met alle gevolgen van dien – verleid wordt door de charmante doch manipulatieve John Meehan. De creep. Seizoen 2 gaat niet verder op hun verhaal, maar vertelt het verhaal van Betty Broderick. Als ze vermoedt dat haar man Dan vreemdgaat met zijn assistent, ontstaat een gevaarlijk kat- en muisspel. Bloedstollend spannend en meeslepend!

A Star is Born, vanaf 20 augustus

Alleen al voor de heerlijke cast is dit deze filmtopper de moeite waard. Ook als je hem al gezien hebt. A Star is Born vertelt het verhaal van Jackson Maine (Bradley Cooper), een in verval geraakte country-ster. Hij ontdekt het onbekende talent Ally (Lady Gaga). De twee krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de schijnwerpers te krijgen. Wanneer dit lukt, krijgt Jack zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt te staan.

Lucifer seizoen 5A, vanaf 21 augustus

In het nieuwe seizoen keert de duivel (Tom Ellis) weer terug op Aarde. Hij wordt herenigd met onder andere Chloe, Maze en Amenadiel. Er zit echter een addertje onder het gras, want wat blijkt? Lucifer is niet wie je denkt dat hij is.

Videoland

Charmed seizoen 1 t/m 8, vanaf 30 augustus

Deze golden oldie behoeft eigenlijk geen toelichting. Maar voor als je deze serie over de zussen Piper, Phoebe en Prue nog niet gezien hebt: Na het vinden van het ‘Book of Shadows’ komen de meiden erachter dat ze eigenlijk heksen zijn. Later wordt ook zusje Paige aan de familie toegevoegd. De afleveringen zijn van begin tot eind gevuld met heerlijke magie!

Love Island (NL- BE) seizoen 2, vanaf 31 augustus

Als je zelf niet met je billen op een tropisch eiland neerstrijkt deze zomer, kom je met Love Island NL-BE toch nog aan je trekken. Haal die hete zomer vol romantiek, bedrog en intriges maar snel in huis!

HBO

Jojo Rabbit, vanaf 1 augustus

Een satire die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog en een eenzaam Duits jongetje volgt. Hij is geschokt als hij ontdekt dat zijn alleenstaande moeder (Scarlett Johansson) een Jood op hun zolder verstopt. Filmcritici zijn lovend over deze film, dus zet deze maar alvast op je lijstje.

Nieuw op Netflix

Deze nieuwe, veelbelovende film over ex-basketbal-superster Jack Cunningham wordt nu al door veel mensen getipt. Waarom Jack precies stopte met basketballen was zijn vrienden niet echt duidelijk. Jaren later zit hij nu vast in een nietszeggende baan en worstelt hij met alcoholisme — precies datgene wat zijn huwelijk en zijn hoop op een beter leven heeft geruïneerd.