Doe jij aan liefdadigheid?

Vandaag is het de Internationale dag van de liefdadigheid: bijzondere personen, die over de hele wereld miljoenen mensen in nood helpen, worden in het zonnetje gezet. Ook wordt iedereen die dag opgeroepen om geld te geven aan een goed doel of om in de praktijk iets aan liefdadigheid te doen.

Nu klinkt het helpen van miljoenen mensen in nood misschien iets te ambitieus maar ook met kleinere dingen kunnen anderen geholpen worden. In mijn directe omgeving zijn er mensen die voorlezen aan kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal of mensen die eens in de zoveel tijd bejaarden een leuke dag bezorgen.

Mijn liefdadigheid komt helaas niet verder dan het kopen van het krantje van de dakloze man bij de ingang van mijn Albert Heijn. Dus voor mij valt er zeker nog wat te winnen. Om alvast wat inspiratie op te doen heb ik de volgende websites bekeken. Op https://buuv.nu/ kun je kijken wat je als bewoners voor elkaar kunt doen. Ook op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/ geven ze tips over hoe je eenzaamheid herkent in je eigen buurt. Via https://www.geredgereedschap.nl/waar-vind-je-ons/ kun je gereedschap inleveren zodat jonge ondernemers of technische scholen hier gebruik van kunnen maken.

Praat mee

Doe jij weleens iets voor een ander? Bijvoorbeeld boodschappen voor de buren? Of op bezoek bij je eenzame tante? Heb jij een goed idee om een ander te helpen of een mooi verhaal? Praat mee!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.