De gender reveal party van Linsey was nog verrassender dan verwacht...

,,Ik liep afgelopen week nog op te scheppen dat ik nog nooit het geslacht fout heb gehad”, vertelt de echoscopiste tijdens onze second opinion-echo. „Nou, neem dat maar terug”, zeg ik tegen haar.

Pretecho

16 weken was ik zwanger, toen mijn verloofde en ik een afspraak hadden voor de geslachtsecho. Vijftig euro betaal je daarvoor. Het is immers geen medische – maar een pretecho. ’Als je het geslacht van je kind wilt weten, kan dit vanaf 14 weken zwangerschap’ staat vermeld op de site van het echocentrum.

Om het spannend te houden, wilden we dat de echoscopiste niet meteen aan ons zou verklappen of ik een jongen of meisje in mijn buik draag, maar vroegen we haar de uitslag van het geslacht op een briefje in een envelop te stoppen. Mijn schoonzusje wilde ons namelijk verrassen met een zogeheten gender reveal party. Hartstikke leuk, dachten wij. En meteen een goed excuus voor een gezellig feestje!

Voorgevoel

Weken werden er gestoken in de voorbereiding van het feest. „Heb je een voorkeur voor het geslacht?” Deze vraag is mij zó vaak gesteld. „Nee”, was dan mijn antwoord. Ik mag God op mijn blote knieën bedanken als ons kindje gezond is!

Maar een voorgevoel hadden mijn verloofde en ik wel: een meisje. Waarom? Geen flauw idee, het is tenslotte maar een gok. Maar toch waren wij er heilig van overtuigd. Helemaal nadat de echoscopiste zich versprak en ons kindje ’ze’ noemde toen ze ons de gesloten envelop met de uitslag erin overhandigde.

Gender reveal party

20 weken-echo

Zo’n vier weken later en een dag voor ons gender reveal-feestje zijn mijn verloofde en ik nogmaals op bezoek bij de praktijk voor een van de belangrijkste echo’s tijdens de zwangerschap: de 20 weken-echo. Dit keer bij een andere dame. Ook mijn moeder is mee, waar ik achteraf héél blij om ben.

Voor zover we kunnen zien en weten is ons kindje kerngezond. We springen een gat in de lucht van geluk! „Is het een idee dat jij óók de uitslag van het geslacht op een briefje in een envelop stopt?” vraagt mijn moeder achteraf aan de echoscopiste. „Gewoon voor de zekerheid. Je weet maar nooit!” zegt ze er nog lollig achteraan. Zo gezegd, zo gedaan.

Honderden euro’s

Ons hele huis is omgetoverd tot een blauw met roze paleis. Van hapjes en drankjes tot zelfs mijn haar, nagels en outfit. Vele uren zijn in de voorbereiding van het feestje gestopt en honderden euro’s aan decoratie en catering.

Zo’n zestig man familie en vrienden staat vol spanning in onze woonkamer te wachten op de grote onthulling van mijn schoonzusje: het geslacht van onze baby. Zij is, samen met de twee echoscopisten, de enige persoon die de uitslag weet.

Geslacht

Mijn schoonzusje verschijnt op een groot scherm in onze woonkamer. We hebben live contact via FaceTime, omdat ze op dat moment in het buitenland zit. Voorkeur voor het geslacht of niet, het is toch een spannend en speciaal moment.

Alle camera’s zijn op ons gericht en de eerste deuntjes van het liedje My Girl galmen door de ruimte. Het duurt een paar seconden voordat het bij iedereen doordringt en we zingen tot slot allemaal mee: My girl, talkin’ ’bout my girl!

Jongen

Een roze confettikanon knalt over ons heen en iedereen begint te juichen. Ik vind het een magisch moment om met z’n allen te delen en mijn zwangerschapshormonen slaan op hol.

„Oh ja, hier heb je die envelop nog van de 20 weken-echo van gisteren”, zegt mijn moeder lacherig en gaat vervolgens, net als iedereen, weer verder met feest vieren. Ik sta op dat moment alleen, open de envelop en lees: „Gefeliciteerd, een jongen!”

Tip van Linsey: „Organiseer je een gender reveal-party? Laat het geslacht dan dubbel checken. Of organiseer het gewoon niet...”

Jij op VROUW.nl

Wil jij ook een opmerkelijk verhaal kwijt?

Dan kan dat hier!