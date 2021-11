Mariette (86): ’Deze winter ga ik naar Oostenrijk, dan heb ik vast weer wat sjans’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„Ik voel mij nog steeds hetzelfde als veertig jaar geleden. Waarschijnlijk heb ik dit grotendeels te danken aan het feit dat ik nog volop in beweging ben. Ik heb altijd veel gedanst en gesport. Ik plank regelmatig en doe dagelijks sit-ups. Ook ben ik nog dagelijks achter de piano te vinden, maar dansen blijft toch echt mijn allergrootste passie. De tango, rumba en chachacha: ik ken alle dansstijlen.”

Heeft u een beautygeheim?

„Niet te veel in de felle zon zitten. Ik ben 86 jaar, maar heb bijna geen rimpels. Vroeger hield ik ontzettend van zonnen, maar ik vermeed direct zonlicht. Ik lag altijd goed ingesmeerd onder de parasol. Mijn gladde huidje heb ik dus niet te danken aan speciale smeersels. Mijn dagcrème koop ik gewoon in de aanbieding bij de drogist. Verder teken ik elke dag mijn wenkbrauwen bij en draag ik een beetje oogschaduw. Aan lipstick begin ik niet meer, dat blijft nooit netjes zitten tijdens het eten.”

Schatten mensen u op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik rond de zeventig geschat. Gelukkig maar, ik heb liever dat ze denken dat ik zeventig ben in plaats van negentig. Ik word vooral tijdens mijn jaarlijkse vakantie naar Oostenrijk een stuk jonger geschat. Iedere winter ga ik naar hetzelfde hotel. De hotelmanager speelt dan speciaal mijn lievelingsmuziek. Natuurlijk vlieg ik dan gelijk naar de dansvloer. Het maakt mij niet uit of ik dan de enige ben die danst. Ik spring en dans rustig in mijn eentje. Ik vind het juist fantastisch om de sfeermaker te zijn. Mensen durven dan vanzelf wel te volgen.”

Wat vindt u het mooiste aan uzelf?

„Dat ik mij nog steeds mezelf voel. Ik word nog steeds vrolijk als ik in de spiegel kijk. Eigenlijk ben ik blij met het totaalplaatje. Ik heb mooie groene ogen en draag nog steeds een maatje 38. Dat is toch fantastisch op mijn leeftijd?”

Waarmee bent u minder bij?

„Ik vind dat een lastige vraag. Eigenlijk ben ik gewoon tevreden met mezelf. Ik heb een beetje reuma, dat zou ik misschien anders willen zien. Het is alleen niet zo dat het mijn dagelijks leven bepaalt. Ik ga en sta nog steeds waar ik wil. Natuurlijk is dit sinds corona een stuk minder vanzelfsprekend, maar ik probeer nog wel alles uit het leven te halen. Ik ben twee jaar niet naar Oostenrijk geweest, maar dit jaar laat ik me niet tegenhouden! Ik heb overigens ook geen last van coronakilo’s. Ik heb drie kinderen gebaard, maar was na de bevalling gelijk weer slank. Het kost mij weinig moeite om op gewicht te blijven.”

Waarmee complimenteren mensen u?

„De meeste complimenten krijg ik van het mannelijk geslacht. Vrouwen zijn toch iets minder complimenteus. Meestal krijg ik te horen dat ik er nog goed uitzie. Sommigen vragen zelfs wat mijn geheim is. Het antwoord is heel simpel: ik blijf gewoon mezelf, zonder poespas. Vroeger werd er nog weleens met mij geflirt, maar door corona is dat een stuk minder geworden. Deze winter ga ik weer naar Oostenrijk, dus dan zal ik vast weer wat sjans hebben. Ik ga altijd alleen op vakantie, dus dan spreken mensen je makkelijker aan. Bovendien praat ik zelf ook als Brugman. Ik spreek vijf talen, dus ik weet mezelf overal wel verstaanbaar te maken.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik heb fantastische kinderen en kleinkinderen en doe nog elke dag wat ik zelf leuk vind. Inmiddels ben ik al een tijdje gepensioneerd, maar op werkgebied heb ik ook bereikt wat ik zou willen bereiken. Ik werd destijds beter betaald dan mijn mannelijke collega’s. Toen ik wegging moesten zelfs twee mannen mijn baan overnemen, omdat eentje het niet zou redden. Dat was best bijzonder voor die tijd.”

Wat houdt u jong?

„Niet zeuren. Sommige vrouwen kunnen ontzettend klagen. Ik heb dat nooit begrepen. Ik ga gewoon door zonder te piepen. Natuurlijk heb ik ook genoeg tegenslagen gehad in het leven, maar ik laat mij er niet door uit het veld slaan.”

Heeft u een levensles?

„Kijk niet te veel naar anderen en wees blij met jezelf. Mensen zijn vaak geneigd om te denken dat een ander het beter heeft, maar het is belangrijk op jezelf te blijven focussen. Kijk iedere dag in de spiegel en wees trots op jezelf. Iedereen mag er zijn!”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.