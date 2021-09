’Ik wil mijn kinderwens niet uitstellen, hij wel’

Lieve Sabine, mijn vriend en ik (beiden 32) zijn nu vier jaar samen en zijn erg gelukkig. Maar op een belangrijk punt verschillen we van mening: ik zou dolgraag kinderen willen, maar mijn vriend is nog niet zo ver. Ik wilde altijd al moeder worden en sinds dat een vriendin van mij - ook 32 - onvruchtbaar bleek, wil ik niets liever dan proberen zwanger te worden. Ik wil mijn vriend niet pushen, maar wat als hij er over vijf jaar nóg niet klaar voor is? Heb je advies?

Sabine: „Vanaf je 35e val je volgens de huidige medische normen in de risicogroep ’zwanger op latere leeftijd’. Deze term wordt gebruikt omdat de vruchtbaarheid bij vrouwen vanaf 35 jaar relatief sterk afneemt en de kans op afwijkingen bij de baby toeneemt. Hoe jong jij jezelf ook vindt, je eitjes zijn dat niet. En dat kan natuurlijk wel enige risico’s met zich meebrengen. Daarnaast kan het dus ook zo zijn dat het niet 1-2-3 lukt. Onderzoek wees uit dat je tussen de 30 en 35 jaar maandelijks ongeveer 10% kans hebt om zwanger te worden. Ben je 38 jaar, dan is er maandelijks nog 5% kans om zwanger te worden. Maar goed, jij bent 32, en dat is natuurlijk nog lang niet totaal onvruchtbaar. Dat je je kinderwens niet te lang vooruit wil schuiven zal je toch echt met je vriend moeten bespreken. Zijn zaad gaat nog wel even mee, jouw eitjes worden ieder jaar minder. Pech voor de vrouwen helaas.

Op onze VROUW facebookpagina hebben de lezeressen ook gereageerd op je dilemma. Anne Liet bijvoorbeeld: ’Weet hij wel zeker dat hij uiteindelijk wel kinderen wil? En weet jij zeker dat je op dit moment alleen hem als vader van je kinderen wil? Als het antwoord op beide vragen ja is dan moet je er toch uit kunnen komen lijkt mij. Ik zou aangeven dat je wel kunt wachten (als dat tenminste zo is), maar dat je wel zekerheid nodig hebt. Misschien kan hij zeggen of hij nog een halfjaar of een jaar nodig heeft, dan kun jij bedenken of dat oké is voor jou. Maar dat hangt denk ik ook af van de vraag hoe graag je echt met hém kinderen wil. Mannen hebben geen biologische klok, dus bij sommigen van hen is het denk ik vooral belangrijk om zich gevoelsmatig echt erop voor te bereiden, daar kan hij dan mooi dat (halve) jaar voor gebruiken, zodat jullie over een (half) jaar niet weer op hetzelfde punt zijn als nu.’

Goed, best een moeilijk dilemma en ik hoop dat jullie er samen uitkomen. Heel veel succes.

