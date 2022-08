Daghoroscoop 31 augustus - Kleed je om indruk te maken, Vissen!

VANDAAG JARIG

Als je succesvol bent haal je het beste uit jouw familie en degenen die je als familie beschouwt. Zij zullen je helpen waar ze kunnen en omgekeerd zullen zij zich even succesvol voelen. Een stabiel jaar en het ziet er niet naar uit dat dit verandert. Jouw geliefde kan ongewoon vruchtbaar blijken.

Ram

Let op je woorden, zeker als je verantwoordelijk bent voor anderen. Krop emoties niet op als je het oneens bent met de houding van een werknemer of kind. Zeg wat je juist vindt, zonder boos, agressief of al te kritisch te worden.

Stier

Kleine dingen kunnen jouw plannen in de war sturen. Een opwindende afspraak die op zich laat wachten zal je ergeren, maar laat het geen reden zijn anderen uit te kafferen. Een dieet is een goed idee; breid jouw garderobe uit.

TWEELINGEN

De eerste stap om van zorgen af te komen is erkennen dat je een probleem hebt. Houd ermee op als je er een gewoonte van hebt gemaakt onwaarheden te vertellen. Focus op prestaties dan zul jij je doelen weten te bereiken.

KREEFT

Je kunt in de verleiding komen terug te keren naar de schoolbanken en je op een inspirerend vak te concentreren. Je kunt een talent ontdekken voor ontwerpen. Ga strikt om met hetgeen dat je eet als je traint voor een grote gebeurtenis

LEEUW

Begin de dag met een gezond ontbijt; jouw energie is snel op als je dat overslaat en je voorkomt een aanval van woede of ergernis als jij je bezighoudt met een sport. Ontvang mensen liever thuis dan ze buitenshuis te fêteren.

MAAGD

Degenen die verantwoordelijkheid op zich nemen zullen succesvol zijn, maar doe jij dat liever niet, dan kun jij je beter terugtrekken uit de frontlinie. Maak een realistisch tijdschema als je een bepaalde prestatie wilt leveren.

WEEGSCHAAL

Aan drama in jouw leven zul je geen behoefte hebben, maar houd er wel rekening mee, nu discussies feller kunnen verlopen en ruzie steeds waarschijnlijker wordt. Let op signalen, zodat je het risico op een conflict kunt verkleinen.

SCHORPIOEN

Vanmiddag kun je te maken krijgen met scherpe financiële oppositie, maar ook met een aangename verrassing. Een lang verwachte afspraak kan eindelijk tot stand komen. Houd degenen die van je houden op de hoogte.

BOOGSCHUTTER

Jouw richting vinden in een situatie die jouw zelfvertrouwen tart zal een emotioneel succes opleveren. Je weet vandaag precies wat je wilt bereiken. Degenen die auditie moeten doen hebben een goede kans op positieve feedback.

STEENBOK

Teamwerk kan van je eisen jouw enthousiasme aan banden te leggen, alsook om niet te spreken voor je hebt nagedacht. Ook als je denkt te weten hoe alles in elkaar steekt, kunnen jouw kameraden daar anders over denken.

WATERMAN

Iets of iemand kan je dwars zitten en het is dan ook van belang goed te letten op hetgeen dat je zegt en hoe. Creatief denken kan bijdragen tot het vinden van oplossingen. Onderhandelingen kunnen tot gunstige resultaten leiden.

VISSEN

Hopelijk heb je de wekker gezet voor een vroege start, als je af wilt maken wat je vandaag van plan bent. Naarmate je ordelijker en efficiënter werkt zul je daarin slagen. Wees je bewust van je eigenwaarde; kleed je om indruk te maken.

