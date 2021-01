Daghoroscoop 2 januari

VANDAAG JARIG

Jouw financiële planeet staat dit jaar in een gunstig perspectief en zendt diverse boodschappen uit. Je zult op een leuke manier de kost kunnen verdienen met plezierige bezigheden zoals vrije tijdsbesteding of werkzaamheden in de recreatie-industrie. Ook toerisme is een mogelijkheid.

ZONDAG JARIG

Geld verdienen moet aangenaam voor je zijn en het uitgeven vindt je geen straf. Jouw financiële planeet geeft aan dat je een gelukkige hand zult hebben met beleggen, zolang je afgaat op jouw intuïtie en dat niet laat regelen door een tussenpersoon. Een kind kan je een lucratief idee aan de hand doen.

RAM

Slaap lang uit als je niet hoeft te werken. Je kunt zich een deel van de dag ietwat vervreemd voelen van de wereld om je heen. Oude waarden lijken op hun retour maar nieuwe zijn naar jouw mening nog niet voldoende ontwikkeld.

STIER

Besteed weer eens aandacht aan puur persoonlijke belangen. Stop met piekeren, ontspan en geniet van een fysiek actief weekend. Een perfect moment om ernaar te streven fitter te worden en dat ook op langer termijn te blijven.

TWEELINGEN

Thuis ben je dit weekend het beste af; trek je terug met een nieuw boek, kijk een goede film op Netflix of huur een film. Wordt het niet weer eens tijd voor een familiereünie? Jouw initiatief zal alom gewaardeerd worden.

KREEFT

Je houden aan de gebruikelijke weekendroutine zal voor tevredenheid zorgen. Het heeft geen zin om het wiel opnieuw uit te vinden, dus onderdruk je verlangen naar iets nieuws en waardeer wat je en de jouwen vertrouwd is.

LEEUW

Uitingen van liefde en affectie zullen een prettig gevoel opleveren en bijdragen tot jouw zelfvertrouwen. Doe iets terug in de vorm van waardering of zorg. Relaties zijn als een tuin die onderhoud nodig heeft om te groeien en bloeien.

MAAGD

Streef ernaar in topvorm te zijn, dan kun je zelfverzekerd alles aanpakken en tot een succes maken. Jouw gezondheid en vitaliteit zijn jouw belangrijkste zorgpunten aan het begin van dit nieuwe jaar. Maak fitness een prioriteit.

WEEGSCHAAL

Maak er hersteldagen van en laad de batterij op voor de periode die voor je ligt en die veel van je kan eisen. Het is nuttig jouw financiële voornemens uit te stippelen. Je zult op langer termijn blij zijn daaraan te hebben gedacht.

SCHORPIOEN

Emoties kunnen jouw gevoel van stabiliteit verstoren. Een uitnodiging kan de verwachtingen van jouw gezin in de wielen rijden en een ontevreden reactie uitlokken. Geef maar toe aan de wens van de meerderheid.

BOOGSCHUTTER

Maak er een rustig weekend van als je maandag weer aan de slag moet. Stel jezelf eens de vraag waarom je koos voor jouw huidige baan. Misschien hervat je veel liever een studie, die nieuwe deuren voor je zou kunnen openen.

STEENBOK

Als gevolg van gebrekkige communicatie kunnen misverstanden ontstaan. Met een arrogante benadering zul je geen vrienden maken. Gebruik jouw charme om mensen voor je te winnen. In je eentje kun je geen enkele oorlog winnen.

WATERMAN

Durf je wat assertiever te uiten zodat anderen weten wat je van hen verwacht. Let daarbij goed op jouw woordkeus. Wees op je hoede als iemand je een financieel voorstel doet. Vraag bedenktijd en overleg met jouw partner.

VISSEN

Dwing jezelf niet tot communiceren als je daar absoluut geen behoefte aan hebt. De dromen die je nu droomt kunnen een voorspelbaar karakter hebben; noteer ze. Besteed na het weekend aandacht aan geldkwesties en persoonlijke bezittingen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst: