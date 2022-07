Daghoroscoop 20 juli - Vermijd onveilige plaatsen en situaties, Maagd!

VANDAAG JARIG

Reken op succesvolle vrienden; zij zullen je graag terzijde staan en de weg naar de top voor je effenen; ze gunnen je al het goede. Jouw carrière is gebaat bij betrokkenheid bij handel en professionele organisaties. Om gezond te blijven raadt de kosmos je aan meer te bewegen en ruzie te vermijden.

RAM

De meesten van je zullen in topvorm verkeren en klaar om elke uitdaging te trotseren. Hoewel je liever met het tij mee beweegt is dit niet het juiste moment om een stap opzij te doen. Ga naar de voorste rij en neem het bevel over.

STIER

Een belangrijke afspraak kan jouw gedachten bezighouden en zelfs angst oproepen. Verdiep je eens in yoga of meditatie om te leren ontspannen. Doe je best om niet kribbig te worden. Blijf uit de buurt van agressieve mensen.

TWEELINGEN

De sfeer is uitstekend voor het geven van een voordracht of lezing, de aanschaf van een nieuw vervoermiddel of om een schriftelijk project tot een goed einde te brengen. Je zult het juiste besluit nemen als je moet kiezen.

KREEFT

De ochtend kan frustrerend verlopen als zaken worden uitgesteld of afgezegd. Laat het je niet terneer slaan; de middag verloopt beter. Met een medewerker kan ruzie ontstaan; probeer het liever eens te worden dan te blijven mokken.

LEEUW

Getalenteerde mensen zullen vooral vanochtend vooruitgang boeken ; ze zijn geïnspireerd. Ben je professioneel bij de kunsten betrokken dan is dit een goed moment om je aan een nieuwe discipline te wagen en verbeteringen aan te brengen.

MAAGD

Trek tijd uit om gezamenlijke financiën onder de loep te leggen. Bedenk waarop je kunt bezuinigen als jouw uitgaven uit de hand zijn gelopen. Buitenshuis dreigt een zekere mate van gevaar; vermijd onveilige plaatsen en situaties.

WEEGSCHAAL

Een ingewikkelde dag. Besef, dat het hebben van kracht en wijsheid niet betekent dat je geen vergissing of taxatiefout kunt maken. Zie er op toe dat jouw belangen meespelen als jouw financiële stabiliteit afhankelijk is van anderen.

SCHORPIOEN

Verzamel alles wat je mogelijkerwijs nodig hebt voor je het huis verlaat, want de kans is groot dat jouw dagindeling verandert in de loop van de dag. Andere mensen kunnen je ergeren en je het gevoel geven dat je in de knel komt.

BOOGSCHUTTER

Zoek het gezelschap van mensen met wie je kunt lachen, dan lijken moeilijkheden minder ernstig. Overweeg een afwijkende methode om fitter te worden. Controleer of je geen huisdieren hebt opgesloten als je het huis verlaat.

STEENBOK

Laat geen kansen vervliegen doordat je liever de hort opgaat. Toon op het werk een opgewekt gezicht dan zal jouw stemming overslaan op collega’s met beter teamwerk als gevolg en dito productiviteit.

WATERMAN

Richt jouw aandacht op huis en gezin en toon belangstelling voor de activiteiten van beminden. Laat een ieder meepraten als er problemen zijn. Luister, geef ook jouw mening en geef ze het gevoel dat ze op je kunnen rekenen.

VISSEN

Als je jouw best doet om een goede relatie op te bouwen met collega’s zul je ervaren dat jouw werk een stuk plezieriger wordt. Vervang een zure trek om de mond voor een glimlach. Je zult verbaasd zijn over het resultaat.

