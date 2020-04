’Ik vermoed dat mijn man nog drugs gebruikt’

Lieve Sabine, ik ben ten einde raad. Allereerst kan ik momenteel niet werken. Ik heb een lunchroom en we zijn dus nu al een paar weken gesloten vanwege de coronacrisis. Dat op zich is al heel erg vervelend en ik weet dus niet of ik volgende maand mijn personeel nog kan betalen. Of dat niet al erg genoeg is, vond ik afgelopen week een zakje cocaïne in mijn man’s kast. We hebben vroeger, toen we elkaar net kenden, een keer of twee op een feestje een lijntje genomen. Maar dat is nu ruim vijftien jaar geleden. We hebben inmiddels twee jonge kinderen en die wilde haren ben ik in ieder geval al lang verloren.

Maar nu ik dus de hele tijd thuis ben - mijn man werkt gewoon nog vanuit zijn kantoor - ben ik maar met een grote schoonmaak begonnen. En zodoende vond ik dus dat weggemoffelde zakje in de kast. Ik ben me rot geschrokken en toen ik hem er ’s avonds mee confronteerde werd hij boos. Dat ik niet zo moeilijk moest doen en dat het allemaal niets voorstelt. Maar ik maak me juist wel zorgen en weet niet wat ik hiermee aanmoet...

Sabine: „Als partner heb je natuurlijk alle recht om bezorgd te zijn als je vermoedt dat je man drugs gebruikt. Helaas bagatelliseren drugsgebruikers vaak de situatie. Maar als ik jou was, zou ik professionele hulp zoeken. Niet meteen voor een interventie of zo, maar om voor jezelf duidelijk te krijgen hoe je hiermee het beste kunt ’dealen’. Ik kan ook alleen maar afgaan op richtlijnen die websites als drugsinfoteam of de overheid geven.”

„Maar vooralsnog kan ik je alleen maar adviseren om met je man in gesprek te blijven, jouw zorgen te blijven uiten en dus ook uit te zoeken of hij daadwerkelijk verslaafd is. Bied je hulp aan. Daarnaast moet je er niet aan denken wat er gebeurt als jullie kinderen die rotzooi vinden! Ik leef met je mee want zoals je al aangaf heb jij momenteel ook nog heel andere zorgen. Heel veel sterkte!”

