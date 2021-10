„Mijn zoontje (3) praat continu over vieze dingen en ik weet niet wat ik ermee aan moet”, schrijft Jorieke. „Het gaat echt van kwaad tot erger en hij doet het niet alleen thuis, maar ook in het openbaar. Hij heeft geen flauw benul wat hij zegt, maar hij heeft wel degelijk door dat het ’stoute’ woorden zijn. Poep en plas á la, maar daar zijn inmiddels ook piemels bij gekomen en gepraat over blote mensen. Zelfs het woord ’seks’ is al eens voorbij gekomen, echt vreselijk! Het moet wel dat hij dit soort praat op school heeft geleerd, wat het voor mij des te moeilijker maakt om het hem aan het verstand te brengen dat dit niet hoort. Waarom vindt hij dit zo interessant? Hoe kan ik het stoppen?”

Seksuele ontwikkeling

Kindercoach Marlies Ganzeboom kijkt helemaal niet op van het gedrag van Joriekes zoon. „Nu hij 3 jaar oud is, zit hij precies in de fase dat hij ontdekt dat hij een jongetje is en dat jongetjes piemels hebben en meisjes niet. Vanaf de geboorte zijn kinderen al bezig met ontwikkelen en ontdekken en daar hoort seksuele ontwikkeling ook bij. Peuters en kleuters gaan hun eigen lichaam bestuderen en vergelijken dat bijvoorbeeld met dat van mama, papa en hun zusje. Dat wordt allemaal reuze interessant.”

’Waarom heb jij geen piemel?’

„Rond deze leeftijd gaan kinderen ook vragen stellen, zoals: ’Waarom heb jij geen piemel?’. En kijk er bijvoorbeeld ook niet van op als ze onbeschaamd aan hun geslachtsdeel zitten of zomaar in het openbaar hun broek naar beneden trekken. Hoe schaamteloos dat in onze ogen ook lijkt, het hoort er echt allemaal bij. Zelfs het verdergaande ’doktertje spelen’ tussen kinderen onderling is onderdeel van hun ontwikkeling. Besef als moeder goed dat dit absoluut niet de seksuele betekenis heeft die dit voor ons als volwassenen heeft. Zo kijken kinderen er helemaal niet naar.”

Kaders schetsen

Ganzeboom legt uit dat je dit gedrag als moeder dus geen halt hoeft toe te roepen bij je kind. „Wat je wél kunt doen is kaders schetsen. Kinderen hebben nu eenmaal nog geen benul van sociale normen en waarden en ontdekken vrolijk door, zonder dat ze doorhebben dat jij je bezwaard of beschaamd voelt in het openbaar. Ontdekken en ontwikkelen is oké, maar je kunt wel regels opstellen. Leg bijvoorbeeld uit dat je kind niet zomaar midden in de klas ’poep’ of ’plas’ kan uitroepen. Of roep je kind tot de orde als je hem of haar op een verjaardag ineens met de billen bloot in de bosjes ziet zitten. Bied een sociale context: wat kan wel en wat kan niet? Die bewustwording, waar het bij kinderen nog aan ontbreekt, kun je heel goed bijbrengen.”

Niet zwaar of beladen

Ganzeboom vervolgt dat dit soort lessen, hoe gevoelig ze ook lijken voor volwassenen, in wezen niet anders zijn dan het bijbrengen van andere gebruiken, normen en waarden. „Je leert je kind ook een jas aan te trekken als jullie naar buiten gaan, dat hij/zij niet mag gillen in de supermarkt en dat je een handje geeft bij binnenkomst als je ergens op bezoek gaat. De kaders binnen de seksuele ontwikkeling zijn niet anders en het hoort echt bij het ontdekkingsproces van je kind. Die nieuwsgierigheid is er nu eenmaal, en daar heb jij als ouder mee te dealen. Maak er vooral geen zwaar of beladen onderwerp van, dat is echt niet nodig!”