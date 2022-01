Daghoroscoop 31 januari - Laat je fantasie de vrije loop, Ram

VANDAAG JARIG

Je hebt de neiging om fysieke en/of mentale symptomen te negeren en een goede gezondheid vanzelfsprekend te vinden. Dat kan meestal geen kwaad, maar sinds vorig jaar is het toch oppassen geblazen en daar zul je jezelf toe moeten dwingen. Neem rust als je moe bent of je energie afneemt.

RAM

Geef je fantasie de vrije loop. Zet een rem op je uitgaven als je eind vorig jaar iets te royaal bent geweest en nu wordt geconfronteerd met stevige rekeningen. Blaas een kapot item nieuw leven in door het te (laten) repareren.

STIER

Door naar anderen te luisteren, krijg jij inzicht in wat je denkt en voelt en krijg je tevens de antwoorden waarnaar je op zoek bent. Maak er tijd voor vrij als je partner thuiskomt met problemen waarover jullie samen moet praten.

TWEELINGEN

Je kunt met problemen te maken krijgen, maar bent in staat de daaruit voortvloeiende verwarring de baas te blijven. Blijf je principes trouw als je met onplezierige zaken wordt geconfronteerd en wees bereid concessies te doen.

KREEFT

Er lijkt sprake van nieuwe ervaringen en mogelijkheden via mensen met een andere achtergrond en opvattingen. Je krijgt een toekomstvisie die je voor onmogelijk hield. Jij zult elk obstakel overwinnen als je in jezelf blijft geloven.

LEEUW

Bepaalde mensen worden steeds belangrijker voor jou; ze geven je een gevoel van stabiliteit. Ga lunchen met je beste vriend(in) en wissel nieuwtjes uit. Ga alleen met mensen om die je kent als je uitgaat; met anderen kan ruzie ontstaan.

MAAGD

Reken op vooruitgang in je werk. Meer verantwoordelijkheid betekent ook meer autoriteit. Je komt erachter dat succes een tweesnijdend zwaard is en dat je voorzichtig moet zijn. Toon competentie en houd het hoofd geheven.

WEEGSCHAAL

Je creativiteit kan erkenning krijgen en je talent zal worden geprezen. Pas jouw dagindeling aan als dat in het belang is van een kind of geliefde. Een goed moment om een vakantie te plannen, zeker als de vorige lang geleden is.

SCHORPIOEN

Je hebt de neiging je elk klein incident persoonlijk aan te trekken. Dat verstoort je plannen en kan je neerslachtig maken. Geef je gedachten een positieve wending en ga doen wat je van plan was. Een creatief project krijgt vorm.

BOOGSCHUTTER

Alles wijst op een plezierige dag. Volg je eigen weg om ruzie te voorkomen met collega’s of vrienden. Je zult je minder kunnen concentreren dan anders, dus maak liever notities dan te proberen alles te onthouden.

STEENBOK

Zorgen kunnen jouw gemoedsrust verstoren. Zit niet bij de pakken neer en verbeter je stemming door met mensen om te gaan die een luisterend oor kunnen bieden. Misschien hebben ze een advies waarmee je je zorgen kunt verlichten.

WATERMAN

Je kunt een forse vooruitgang boeken met een belangrijke taak. Extra voordeel zal je beloning zijn als je meteen in actie komt. Gebruik je charme en toon goede manieren, dan kost het weinig moeite om mensen voor je te winnen.

VISSEN

Het moment lijkt gekomen om je spirituele batterij op te laden. Er is niets mis mee als je even geen zin hebt in andere mensen. Luister naar wat je hart je influistert. Neem de middag vrij om aan een opdracht of rapport te werken.

