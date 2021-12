Daghoroscoop 1 december - Ontplof niet als iets ineens tegenzit, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Je zult komend jaar, meer dan voorheen, geïnteresseerd zijn in je fysieke welzijn en op zoek blijven naar de voor jou meest geschikte leefwijze. Echter, zodra je denkt die ontdekt te hebben, zal weer iets nieuws je aandacht trekken. Besef dat steeds veranderen je niet ten goede zal komen.

RAM

Los van hetgeen er op de agenda staat, kun je rekenen op een bevredigende dag. Richt je op een specifiek doel en je zult verbaasd zijn over hetgeen je kunt bereiken. Je kunt een mooie deal sluiten omdat je weet wat je moet zeggen.

STIER

De ochtend kan serieus beginnen, maar de dag zal snel vrolijker worden. Iets nieuws en afwijkends kan zorgen voor veel om over na te denken. Het kan om een reis gaan en je zult veel tijd willen steken in het vergelijken van prijzen.

TWEELINGEN

Door een overdaad aan energie zul je verbaasd zijn over de hoeveelheid werk die je kunt verzetten. Doe vanmiddag wat je het liefste doet. Je beschikt over een innerlijk vuur dat zeer aantrekkelijk is voor de andere sekse.

KREEFT

Bestudeer de kleine lettertjes en de rechtsgeldigheid van plannen en deals die zich in een voorbereidend stadium bevinden. Er hangt een sfeer van corruptie rond deze dag. Word niet het slachtoffer van iemands hebzucht. Pas op.

LEEUW

De kosmos dringt aan op een verandering van stijl. Je beminde kan iets zeggen dat precies hetgeen is wat je graag wilt horen. Als je van elkaar verwijderd bent, is het zaak dat je zo spoedig mogelijk weer in elkaars armen valt.

MAAGD

Een goede dag om te dealen met ambtenaren of een organisatie. Papieren en formulieren kunnen snel en efficiënt worden afgewerkt. Als je hebt besloten een studie of cursus te volgen, vul dan vandaag de formulieren in.

WEEGSCHAAL

Stel het evenwicht en de rust van vandaag op prijs als de voorbije periode hectisch en onoverzichtelijk was. Geef het goede voorbeeld aan degenen die nog oververhit zijn. Stel geen eisen en ontplof niet als iets ineens tegenzit.

SCHORPIOEN

Je bent bedreven en vaardig in het verdienen van geld, maar je houdt er ook van om het uit te geven in bijvoorbeeld een schoonheidssalon. Het zal goed zijn voor je zelfvertrouwen als er een eind komt aan een probleem met je huid.

BOOGSCHUTTER

Thuisblijven lijkt het meest aangename vooruitzicht. Je zult elke plek waar je je onzichtbaar kunt maken verkiezen boven een publieke omgeving. Laat goed tot je doordringen dat je niet onmisbaar bent.

STEENBOK

Het is tijd om te schitteren en je plaats in de schijnwerpers in te nemen. Je hebt genoeg energie, enthousiasme en levenslust. Wees niet bang om te zeggen wat je denkt, nu de formulering ervan je geen moeite zal kosten.

WATERMAN

Je kunt gedwongen worden met iemand samen te werken en omdat dit geen dag is om te schitteren kun je je nuttig maken door anderen te steunen. Een superieur let op jou en dat vergroot de kans dat je ooit op rozen zult zitten.

VISSEN

Je geniet het meest van het gezelschap van dierbaren en vrienden, maar sla de kans niet af om nieuwe mensen te leren kennen. Een idee voor een project kan tot gevolg hebben dat je veel tijd kwijt bent aan het doen van research.

