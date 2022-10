Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Pauline Wingelaar: ’Er zijn steeds meer dagen waarop ik niet meer huil’

Door Jorinde Bender

’Alle clichés zijn waar: ik vond Belle, net als de jongens, de mooiste baby van de wereld.’ Ⓒ Ellen van Bennekom

Als we social media moeten geloven, is zwanger zijn en bevallen één grote roze wolk: vooral BN’ers delen maar wat graag prachtig gestylede kiekjes. De werkelijkheid is vaak een stuk minder rooskleurig. Om hun dertigjarig jubileum te vieren, maakte Oei, ik groei! daarom het boek Eerlijk, met daarin twintig bekende moeders die hun eerlijke verhaal delen. De mooie kanten van het ouderschap, maar ook het verdriet.