Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ik ben niet zo met leeftijd bezig. Ik hoor wel vaak dat mensen mij een stuk jonger schatten. In mijn vrije tijd sta ik regelmatig model. Dit doe ik puur voor mijn eigen plezier. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om voor de camera te staan. Fotografen kunnen gratis op mij oefenen en ik heb weer een paar mooie foto’s. Door deze hobby ontmoet ik veel leuke mensen en kom ik op bijzondere plekken. Dat zorgt ervoor dat ik midden in het leven blijf staan en me over het algemeen toch een stuk jonger voel dan vijftig jaar.”

Heb je een beautygeheim?

„Niet te dun worden, haha. Ik ben wat voller en ik denk dat mijn gewicht ervoor zorgt dat de fijne lijntjes wegblijven. Slanke vrouwen krijgen naarmate ze ouder worden vaak een ingevallen gezicht en wallen onder de ogen. Mijn huid ziet er nog goed uit. Waarschijnlijk had ik meer rimpels als ik tien kilo lichter was.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Veel mensen vinden dat ik betrouwbaarheid uitstraal. Zelf begrijp ik niet zo goed waar dat vandaan komt, maar ik vind het wel een mooi compliment. Blijkbaar heb ik toch een bepaald charisma. Qua uiterlijk ben ik vooral blij met mijn gave huid, lippen en ogen. Tegenwoordig laten veel meiden hun lippen volspuiten, maar ik heb het geluk dat ik van nature vollere lippen heb.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn lengte. Ik ben 1.57 meter, maar ik zou best 1.70 meter willen zijn. Vroeger was ik nooit de kortste, maar tegenwoordig is iedereen zo lang! Meiden van dertien jaar steken al boven me uit.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, ik had liever een mooie carrière en iemand met wie ik het leven kon delen. Ik had gehoopt op huisje-boompje-beestje, maar dat zit er voor mij tot nu toe niet in. Ik heb een problematische jeugd gehad. Op jonge leeftijd ben ik mijn ouders verloren, waardoor ik in een tehuis terecht kwam. Vanaf mijn twaalfde heb ik in veel verschillende gastgezinnen gewoond. Ik had het geluk dat ik best een vocaal meisje was, anders had ik het denk ik niet gered. Door deze periode heb ik nooit echt geleerd wat liefde is. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik er veel moeite mee heb om mij aan de juiste partner te binden. Ik heb veel lieve vrienden om me heen, maar ik zou graag het leven met iemand willen delen.”

Wat houdt je jong?

„Hoop! Ik geloof dat ik ooit in mijn leven de ware liefde tegen het lijf loop. Voor mij zorgt dit voor levenslust. Hoop doet leven. Door alles wat ik heb meegemaakt had ik makkelijk bij de pakken neer kunnen zitten, maar in mij blijft altijd een vlammetje branden.”

Heb je een levensles?

„Bieden anderen je een helpende hand aan? Pak die dan aan! Wees niet te trots om hulp te vragen.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.