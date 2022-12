Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Saars man heeft een hakkenfetisj: ’Twee keer per jaar geef ik eraan toe’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Saar (37). Haar vriend Joshua (32) heeft een hakkenfetisj. ’Mijn ding is het niet, maar ik geef er twee keer per jaar in bed aan toe om Joshua te pleasen. Dan likt hij bijvoorbeeld aan mijn naaldhakken…’