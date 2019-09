’Hij koos voor mij, niet voor haar’

Mijn vriendin Ellen en ik hebben elkaar leren kennen op het schoolplein. Onze zoontjes Bram en Bas zaten al vanaf groep 1 bij elkaar in de klas en zijn inmiddels 6 jaar dikke vrienden. Het klikte meteen tussen ons, ook omdat we allebei alleenstaande moeders zijn. Bram is van een vakantieliefde en de vader van Bas en ik zijn al jaren gescheiden. Mijn ex woont inmiddels met zijn nieuwe gezin in het buitenland, dus ook ik stond er grotendeels alleen voor.

Tot een half jaar geleden pasten Ellen en ik vaak op elkaars kinderen als we moesten werken en we deden ook regelmatig dingen samen met de jongens, zoals een dagje uit. De afgelopen jaren zijn we zelfs met z’n vieren op vakantie geweest. Maar dat is nu allemaal voorbij. Ellen wil niets meer met me te maken hebben. Het zit zo: via Tinder had ze een leuke man leren kennen. Laten we hem Tim noemen. Ellen heeft al heel wat scharrels versleten. Ik heb na mijn scheiding nooit meer een echte relatie gehad. Zij valt op stoere sportschooltypes, terwijl ik me juist aangetrokken voel tot serieuze mannen.

Ik voelde zijn lippen

Toen ze Tim met kerst aan me voorstelde, was ik stomverbaasd om te horen dat hij op de financiële administratie van een bank werkte. Ik voelde me meteen tot hem aangetrokken, want hij zag er heel goed uit. Maar ik besloot hem uit de weg te gaan. Hij was immers van Ellen en zij was smoorverliefd op hem. Totdat ik afgelopen voorjaar tegen Ellen klaagde dat het zo duur was om iemand in te huren die mijn belastingaangifte kon doen. “Vraag Tim,” zei ze. “Die kan dat heel goed!”

De eerste avond gebeurde er niets, hoewel ik er wel zenuwachtig van werd dat hij zo dicht bij me zat toen we mijn gegevens in mijn laptop invoerden. Maar de tweede avond ging het mis. “Klaar,” zei hij en draaide zich naar me toe. “Wat fijn,” zei ik. “Hoe kan ik je bedanken?” “Door me een kus te geven,” zei hij en voordat ik het wist, voelde ik zijn lippen al op de mijne. Nadat we hadden gezoend, bekende hij dat hij zich al een tijdje erg tot me aangetrokken voelde. “Ellen is een lieve meid,” zei hij. “Maar met jou kan ik tenminste écht praten!”

Verdriet

Tja, dat is waar. Ellen is heel gezellig, maar veel diepgang heeft ze niet. De volgende dag heeft Tim eerlijk aan Ellen verteld wat er was gebeurd. Ellen was hysterisch van woede. Dat is nu een half jaar geleden. Tim en ik hebben sindsdien een relatie, maar Ellen wil niets meer met me te maken hebben. Onze gezamenlijke vakantie heeft ze geannuleerd en ze heeft alle andere moeders op het schoolplein én de voetbalclub verteld wat voor vals kreng ik ben.

Ik voel me nu een paria als ik al die boze blikken om me heen zie en hoor hoe ze over me smiespelen. Maar het allerergste vind ik het voor mijn zoontje Bas: hij mag van Ellen niet meer bij hen spelen en Bram niet meer bij ons. Dat doet hem veel verdriet. Tim en ik zijn heel gelukkig met elkaar, maar ik mis Ellen nog elke dag. Ik hoop dat ze het me ooit kan vergeven. Anders moet ik misschien ook maar gaan verhuizen…

