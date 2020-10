’Mijn ex maakt me zwart bij mijn kinderen’

door Yara Hooglugt

„Mijn ex-man maakt me zwart bij mijn twee kinderen van 9 en 12”, schrijft Carin. „We zijn onlangs gescheiden en de kinderen zijn van maandag t/m donderdag bij hem en van donderdagavond t/m maandagochtend bij mij. Ik werk veel, dus ben allang blij dat het zo kan. Mijn ex denkt daar anders over en ziet vooral voer om mij bij mijn kinderen af te schilderen als de grote afwezige. De moeder die altijd te druk is voor haar kinderen en het al een last vindt dat ze er überhaupt drie dagen zijn.

Die waanbeelden uitte hij tot voor kort alleen nog maar naar mij, maar sinds een paar weken merk ik dat mijn kinderen uitspraken doen waarvan ik weet dat ze niet zomaar in hun hoofdjes zijn terechtgekomen. Als ik ze bel, zijn ze dikwijls verongelijkt: ’Het is dinsdag, mama, praat je niet liever met je collega?’ En als ze bij mij zijn doen ze vaak bot, negeren ze me of zeggen ze iets als: ’Jij bent toch ook te druk om met ons te zijn?’. Ik haat mijn ex hierom, maar weet dat ik me moet inhouden om de zaak niet te verergeren en me niet te verlagen tot zijn niveau. Wat moet ik doen?”

Geen invloed

Kindertherapeut en pubercoach Meta Hermen de Groot adviseert Carin om zich te focussen op haar kinderen, en niet op haar ex-man. „Richt je niet op wat hij allemaal doet en roept. Dat is negatieve en vooral verloren energie. Op hem heb je geen invloed en dus zul je dat los moeten laten. Op de relatie met je kinderen heb je wél invloed. Je energie moet je dus ook daarin steken.

Ga je vooral niet verdedigen wanneer de kinderen zich negatief uiten over jou als werkende moeder. Wanneer ze in die negatieve houding zitten, is het beter om zelf een open houding aan te nemen en met hen in gesprek te gaan. Neem hun negativiteit niet over en vraag hen hoe het komt dat ze denken dat jij geen tijd voor ze hebt. Probeer ogenschijnlijk onbevooroordeeld te achterhalen waarom zij de teksten van hun vader kopiëren.”

Betrokken en aanwezig

Carin moet er, op de momenten dat haar kinderen er zijn, voor zorgen dat ze die beschikbare ouder is die haar kinderen graag willen zien, vervolgt Meta. „Wees betrokken en fysiek en emotioneel aanwezig als zij er zijn. Benadruk dat je het zo fijn vindt dat ze weer bij je zijn en zorg ervoor dat, wanneer de kinderen er zijn, je ook echt als gezin verbonden bent. Samen ontbijten, avondeten, samen boodschappen doen of koken, een spelletje doen, film kijken. Betrek hen zoveel mogelijk in die gezamenlijkheid.

En onthoud: je beschikbaar ouderschap zit ‘m niet in de kwantiteit maar in de kwaliteit van de tijd waarin je samen met ze bent.”