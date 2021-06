Vivienne van den Assem: ’Ik leg de lat hoog voor mezelf’

Royals

Charles vergist zich bij uitreiking lintje in soapserie

Prins Charles is niet echt op de hoogte als het om Britse soaps gaat. Dat bleek toen hij een lintje mocht uitreiken aan acteur Rudolph Walker. Hij speelt in Eastenders, maar prins Charles roemde hem vanwege zijn rol in Coronation Street. Het deerde de 81-jarige acteur niet. Walker is zeer trots dat ...