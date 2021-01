Ⓒ Eigen beeld

In de - hopelijk tijdelijke - rubriek Corona in… bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Melanie Mokken (30). Ze woont samen met haar Colombiaanse verloofde in Sydney, Australië. Melanie is werkzaam als market transformeer manager Australië en Nieuw-Zeeland voor The Rainforest Alliance.