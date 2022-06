‘Ik wil mijn minnaar niet kwijt’

Verhalen achter het nieuws

Dieneke (49): ’Ik pak de stofzuiger in mijn pauze, hij heeft een huishoudster’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Dieneke werkte jarenlang fulltime als advocaat. Ze werd ongelukkig in haar werk, dus wisselde ze haar nette uniform in voor sneakers en spijkerbr...