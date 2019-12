Katia (44): Een kind adopteren op jonge leeftijd heeft mij volwassen gemaakt

„Toen ik 12 jaar was wist ik het al: ik wilde later een kindje adopteren. Ik heb ook tegen mijn partner gezegd: Ik weet niet wat jij doet, maar ik ga in ieder geval een kind adopteren.”

Waarom kinderen bijmaken?

Katia kreeg al op jonge leeftijd een relatie met haar man John, met wie ze op 23-jarige leeftijd zoon Raven kreeg. „Ik wilde toch graag meemaken hoe het is om zwanger te zijn.” Al vrij snel na de geboorte van hun zoon hebben Katia en haar man zich aangemeld voor een adoptieprocedure.

Katia’s man stond gelukkig volledig achter haar plan om een kind te adopteren. Ook als ze geen partner had gehad, dan had ze voor adoptie gekozen, vertelt ze. Katia: „Dat idee stamt echt uit mijn jeugd. In mijn jonge jaren was er op televisie veel aandacht voor de armoede in Afrika, de grote hongersnood en LiveAid. Ik raakte geïnteresseerd in armoede en weeskinderen en was vastberaden om daar iets mee te doen. Waarom steeds maar kinderen bijmaken als er al genoeg kids zonder ouders zijn?”

Sofia uit Colombia

Het duurde uiteindelijk 3,5 jaar voordat zij hun inmiddels 18-jarige dochter Sofia konden ophalen in Colombia. „Je krijgt een verplichte cursus en vervolgens wordt er gekeken welk land bij je past. Voor een kindje uit Afrika moest je destijds christen zijn. Ik ben joods, dus dat viel af. Voor een kindje uit China wilden ze liever ouders die zelf geen kinderen konden krijgen. Toen bleef Zuid-Amerika over.”

Katia en John kregen zes weken van tevoren een telefoontje dat ze de 2,5 jaar oude Sofia mochten ophalen uit Cali, Colombia. Katia: „We wisten wel dat we geen baby toegewezen zouden krijgen omdat we al een zoontje van 4 jaar hadden. Dan zou het leeftijdsverschil te groot zijn.” De naam Sofia is bedacht door de biologische moeder van Sofia. Katia vond het belangrijk om deze naam te behouden. „Toen wij Sofia in onze armen kregen voelde het alsof ons gezin compleet was, alsof het zo had moeten lopen. Ze hoorde al meteen bij ons.”

Behoefte aan verzorging

Ondanks dat Sofia nog maar 2,5 jaar oud was, was ze al heel zelfstandig. „Ze kon zich zelf aankleden en wist al hoe ze moest schoonmaken. Heel sneu eigenlijk. En ze sprak al een paar woordjes Spaans, net zoals wij. Qua taal zaten we op hetzelfde niveau. Al toen Sofia een paar dagen bij ons in huis was, werd ze weer kind. Ze kon zichzelf niet meer aankleden en had hulp van ons nodig. We merkten dat ze behoefte heeft om verzorgd te worden.”

Raven en Sofia hadden in het begin wel tijd nodig om aan elkaar te wennen. Inmiddels hebben ze een echte broer- en zussenband, met veel liefde, maar soms ook haat. Katia is onwijs trots op haar dochter. „In het begin had ze best wat moeite op de lagere school. Omdat ze de eerste twee jaar van haar leven geen liefde heeft gekend en zich emotioneel niet kon uiten, heeft ze toch een kleine emotionele achterstand. Sofia komt uit een pleeggezin, haar hechtingssituatie was niet ideaal, maar het had nog erger gekund. Wij zijn blij dat we Sofia in een stabiele omgeving hebben kunnen opvoeden.”

Leven verrijkt

„Achteraf gezien was het juist wel fijn dat ik zelf al een zoontje had. Je merkt dan dat het opvoeden toch een stukje makkelijker gaat.” Katia is blij dat ze op jonge leeftijd al de keuze heeft gemaakt te adopteren. „Het heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik ben zelf vrij praktisch, als ik iets wil dan wil ik het ook gelijk doen. Ik ben ook blij dat ik niet te lang heb gewacht. Een adoptieproces duurt vaak erg lang en als je boven de veertig bent, ben je soms al te oud om te adopteren. Je kunt er dan beter maar op jonge leeftijd al voor gaan.”

