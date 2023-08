’Seks met mijn dikke man? Bah!’

Zon, vakantie, drank: de zomer brengt niet altijd het beste in ons naar boven. Lezers vertellen anoniem hoe zij net even te ver gingen... of genoeg kregen van anderen die grenzen overschreden.

’Voor een potje voetbal vond hij het te heet. Een zwemwedstrijd verloor hij glansrijk. Bij een lange wandeling liep hij steevast achteraan te hijgen.’ Ⓒ Getty