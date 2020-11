Ⓒ Getty Images

In coronatijd is het lastiger om op vakantie of stedentrip te gaan. Velen sparen daarom hun vakantiedagen op, omdat ze toch niet op vakantie gaan en het daarom zonde vinden van hun dagen. Desondanks is het belangrijk om jezelf af en toe wél die vrije dagen te gunnen. VROUW-psycholoog Jeffrey Wijnberg vertelt waarom.