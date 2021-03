Daghoroscoop 23 maart - Wie onthult een familiegeheim, Schorpioen?

VANDAAG JARIG

De nadruk zal liggen op je loopbaan en activiteiten in teamverband. Gelukkig weet je hoe je met uitdagingen moet omgaan, want je krijgt ermee te maken. Er kan sprake zijn van een sterfgeval of riskante medische ingreep in de familie of bij mensen die met je werk te maken hebben.

RAM

Je kunt er moeite mee hebben om emoties onder woorden te brengen, maar de gevoelens van naasten lijken zonneklaar. Doordat je hun gedachten bijna kunt lezen wordt een relationeel probleem makkelijker bespreekbaar. Toon je hartstocht.

STIER

Prettige contacten zijn vandaag aan de orde. Je zult het naar je zin hebben als je je zorgen aan de kant zet. Word lid van een tuin- of leesclub of iets dergelijks. Kies iets wat je altijd al trok of waarmee je een droom kunt realiseren.

TWEELINGEN

Een impulsief besluit zal eerder tegen je werken dan in jouw voordeel zijn. Wek niet de indruk dat het welzijn van anderen je niet interesseert. Maak evenmin ruzie met iemand die veel invloed heeft, ook al heeft diegene ongelijk.

KREEFT

Stel een haalbaar en bescheiden budget samen als je je zorgen maakt over geld. Zet ook iets opzij voor leuke dingen, want het leven moet wel aangenaam blijven. Roep er een expert bij als je het financieel niet meer ziet zitten.

LEEUW

Lopende zaken zien er veelbelovend uit, hetgeen je ertoe kan brengen meer risico te nemen. Stel je verwachtingen niet te hoog. Durf vragen te stellen; iemand die goed op de hoogte is kan je de ogen openen. Twijfel niet aan jezelf.

MAAGD

Een prima dag voor fysieke activiteiten of een nieuwe uitdaging nu je moedig bent en enthousiast. Door je goed te concentreren kun je snel afrekenen met obstakels. Je oordeel is juist, maar je kunt wat nonchalant zijn over de details.

WEEGSCHAAL

Niet alles valt uit boeken te leren; wees niet benauwd anderen te vragen wat je niet weet of wat onduidelijk is. Laat de angst om fouten te maken varen; je bent inventief en slim genoeg. Concentreer je en kijk goed om je heen.

SCHORPIOEN

Een kans om te scoren kan voortvloeien uit de miskleun van een concurrent. Vraag je af of je dat wilt, want als je geen topscoorder bent, zou je zelf het volgende slachtoffer kunnen zijn. Iemand kan een familiegeheim onthullen.

BOOGSCHUTTER

Je kunt ineens iets drastisch willen veranderen en breken met het traditionele. Misschien wil je verhuizen. Houd er rekening mee dat dat op weerstand bij je partner kan stuiten en dat je zult moeten praten als Brugman.

STEENBOK

Korte trips die op de een of andere manier met je werk te maken hebben, lijken aan de orde van de dag. Extra aandacht is gewenst op terreinen waar je het de laatste tijd wat hebt laten versloffen. Houd er rekening mee dat je misleid kunt zijn.

WATERMAN

Reageer energiek en enthousiast als je een kans krijgt jezelf te bewijzen. Je kunt zonder al te veel moeite iets van de grond krijgen wat gelanceerd moet worden. Volg de grote lijn en delegeer de details. Vertrouw op je gesternte.

VISSEN

Trek je beste outfit aan en poets je schoenen, want er zal op je worden gelet. Toon je leidinggevende kwaliteiten als je de kans krijgt. Maak indruk op je meerderen met je streven naar succes. Haal uit het leven wat het te bieden heeft.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!