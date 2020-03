10 dingen waarin wij beter zijn dan mannen

1) Slimmer

De Nieuw-Zeelandse psycholoog James R. Flynn kwam na onderzoek tot de conclusie dat het IQ van vrouwen uit de Westerse wereld gemiddeld een 0,5 punt hoger ligt dan dat van mannen.

2) Eerste van de klas

Meisjes presteren beter op school laten recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien.

3) Minder snel ziek

Het vrouwelijke immuunsysteem is sterker, een eveneens wetenschappelijk bewezen feit. De reden? Omdat we het hormoon oestrogeen aanmaken.

4) Sterk geheugen

Van vrouwen is aangetoond dat ze een consistent sterker kortetermijn- of werkgeheugen hebben.

5) Beter reukvermogen

Een studie wees uit dat ons reukvermogen - inclusief geurdetectie, discriminatie en identificatie - beter is.

6) Inlevingsvermogen

Vrouwen hebben meer spiegelneuronen in hun hersenen en hierdoor kunnen ze zich beter inleven in anderen. Ze zijn zelfs van kinds af aan - over het algemeen - meer geïnteresseerd in gezichtsuitdrukkingen, emotionele tonen in stemmen en non-verbale signalen.

7) Aantrekkelijker

Uit recent onderzoek is gebleken dat vrouwen door de evolutie heen er beter uit zijn gaan zien. Het uiterlijk bij mannen daarentegen bleef vrijwel gelijk.

8) Overleven

Triest maar waar: mannen hebben - volgens een onderzoek uitgevoerd door de Amerikaanse Carnegie Mellon University - 77% meer kans om te verongelukken.

9) Luisteren

Het is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen beter kunnen horen. Het gehoor van mannen verslechtert ook twee keer zo snel.

10) Koele kikkers

Vrouwen zeggen talloze keren per dag dat ze het koud hebben. Al brengt dat dan wel weer het voordeel met zich mee dat we beter tegen hitte kunnen.