Marianne (43): ’Je kan als vrouw zowel een gezin als een carrière hebben’

„Ik werk 36 uur per week bij de Rabobank als merkstrateeg en houd me bezig met het uitdragen van onze coöperatieve merkpositionering. Ik activeer de maatschappelijke thema’s en ben met een team van creatieve specialisten verantwoordelijk voor onze merkcampagnes en commercials. Mijn man Mark is CEO bij een kledingketen, waar hij fulltime werkt. Wij zijn zestien jaar getrouwd.”

Zelfredzaam

„Ik heb een boek geschreven in de hoop vrouwen meer zelfredzaam te maken. Maar liefst 50% van de vrouwen is financieel afhankelijk van haar partner of de overheid. Ik ben ervan overtuigd dat die afhankelijkheid niet goed is voor de balans in een relatie, want het draagt bij aan ongelijkwaardigheid. Om die te bestrijden, is het belangrijk om de regie over je eigen leven te behouden. Dat doe je door onder andere financieel je eigen boontjes te doppen.

Wanneer een vrouw moeder wordt, is het in Nederland vanzelfsprekend dat ze een grote stap terug doet in haar carrière of zelfs stopt met werken. Maar als vrouw zou je naar de lange termijn moeten kijken. Kinderopvang kan voor de korte termijn een grote kostenpost zijn, maar blijven werken is een investering in jezelf en je hele verdere leven. Het fijnste is als je je functie kunt behouden en je uren wat flexibeler indeelt of tijdelijk wat uren minder gaat werken. Zodra je kind wat ouder is, kun je je arbeidsuren gemakkelijk weer opschalen.”

Lange termijn

„We zijn veel bezig met de korte termijn. Maar als je jong besluit minder te werken, heeft dat een impact op je financiële toekomst. Je bouwt minder pensioen op en er bestaat ook nog een reële kans dat je huwelijk stukloopt. Gescheiden vrouwen gaan er in koopkracht tienduizenden euro’s op achteruit. Haal daarom de toekomst naar het nu en kijk er op een emotionele manier naar. Denk aan de dromen en wensen en bespreek ze met je partner.

Als een van mijn dochters zou kiezen voor het fulltime moederschap? Dan zou ik haar mijn boek laten lezen, zodat ze inziet welke strijd haar voorouders hebben moeten leveren om te mogen werken. Ik zou haar stimuleren om wel te blijven werken, want juist in de veeleisende jaren van het jonge moederschap, zorgt het ervoor dat je batterij opgeladen blijft en je zelfvertrouwen toeneemt. Hoe fantastisch is het dat we zowel een gezin als carrière kunnen hebben. Je wordt er echt een leuker mens van!”

Autonomie

„Mark en ik werken beiden veel. Daarom hebben we duidelijke afspraken gemaakt voordat we aan kinderen begonnen. Toen ik zwanger was, wist ik al dat Mark niet minder zou gaan werken als ons kind er zou zijn, omdat hij de baas is van een bedrijf. Ik moest dus een stapje terug doen, maar ik heb nog altijd minstens vier dagen per week gewerkt. Ik wilde mijn autonomie behouden.

We hebben een gezamenlijke rekening voor alle vaste kosten: gas, water, licht, hypotheek, abonnementen en alles voor de kinderen. Daar storten we beiden elke maand naar rato van ons salaris een bepaald bedrag op. Mark stort er iets meer op, omdat hij meer verdient en ik meer in het huishouden doe. Daarnaast hebben we allebei een eigen rekening. Ik vind het belangrijk dat ik die zelfstandigheid heb en mijn eigen keuzes kan maken. Ik vind het een heerlijk gevoel dat ik zelf zonder schuldgevoel mijn eigen aankopen kan doen. Het is tenslotte mijn eigen verdiende geld en dat geeft mij een heerlijk gevoel van vrijheid.”

Huishouden

„In het huishouden doe ik iets meer dan Mark. Dat komt doordat ik een paar uur minder werk en beter kan multitasken. Mijn werk is bovendien flexibel en door de coronapandemie werk ik grotendeels vanuit huis. Dan is het makkelijker als ik bijvoorbeeld de boodschappen doe en kook. Het echte schoonmaken besteden we uit. We hebben twee keer per week iemand die bij ons alles netjes maakt.

Op een gewone doordeweekse dag maakt Mark koffie en ontbijt voor ons. Dat eten en drinken we gezellig in bed op, voordat we gaan douchen en aankleden. De broodjes voor de lunch van de kinderen smeer ik de avond van tevoren. Mark moet de deur al uit voor schooltijd, dus ik breng de jongste naar school. Daarna ga ik aan het werk. Rond zessen haal ik de jongste van de opvang en begin ik met koken. In de middag of de avond moeten de kinderen op verschillende dagen naar hun sport of hobby, dus dan brengen en halen we ze. Om half negen gaat de eerste naar bed en rond half tien is het rustig.”

Thuis

„Tijdens de lockdown heb ik veel thuis gewerkt, terwijl de kinderen thuisonderwijs kregen. Het was bijzonder om zoveel tijd met mijn kinderen door te kunnen brengen. We konden bijvoorbeeld samen lunchen en ze hebben mij zien werken. Ik hoop dat ze nu nog beter inzien hoe hard Mark en ik elke dag werken voor het mooie leven dat we leiden met het gezin. En dat als je iets wilt bereiken, je er hard voor moet werken.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen zien dat Mark en ik gelijkwaardig zijn. Als ik bijvoorbeeld vaker kook, wil ik dat Mark zijn waardering daarover uitspreekt, zodat ze inzien dat het niet vanzelfsprekend is. Met elkaar blijven praten over werk- en zorgverdeling is ook van belang. Zeg het als je hulp nodig hebt of ontevreden bent. Door met elkaar te blijven communiceren, verdwijnen de irritaties.”

