Deel 20: ’Dit had ik echt niet verwacht’

Vermoeid loop ik met mijn vriend naar het huis van mijn zus. We gaan even wat bij haar drinken. Het is zondag 24 november en ik ben 31 weken zwanger. Hoewel ik vanaf het tweede trimester met veel energie door mijn zwangerschap leek te vliegen, valt het me sinds deze week allemaal wat zwaarder. Opeens ben ik weer continu moe en kan ik de hele dag wel slapen. Ondertussen heb ik ook de godganse dag last van maagzuur en dat is zelfs zo erg dat het elke keer helemaal doortrekt tot aan mijn nek. En ik moet nog 9 weken…

Hijgend dikkertje

Gelukkig kon ik net even een dutje kon. En mijn zus woont aan de overkant, dus het is letterlijk 30 meter lopen, maar alsnog kom ik hijgend aan. (O ja, ik moet sinds deze week ook bij de kleinste inspanning al naar adem happen. Lees: ik hijg wat af. Echt supersexy).

„Nou, daar is ze hoor”, begroet mijn zus ons al in de deuropening. „Ons wonder van Moeder Natuur. Kom maar lekker binnen, hijgend dikkertje van me…” Ondertussen begroet ze mijn vriend. „Dag schat, trek jij het nog een beetje allemaal? Dat gehijg en gekreun en zo…”

Boos kijk ik haar aan. Trekt hij het nog? Trek ik het nog?! Samenzweerderig beginnen ze te lachen. „Nou meid, ga lekker naar binnen, ik heb je kopje thee al klaar staan”, zegt mijn zus. „Jullie jongens zijn er ook al, ze kwamen een uurtje geleden na het buiten spelen al aanwaaien.”

Roze ballonnen

Als ik naar de woonkamer waggel, word ik opeens verrast door mijn andere zus, moeder, beste vriendin van mijn zus (’mijn derde zus’) en zwager. „Surprise!” roepen ze samen vrolijk met mijn zoontjes en neefjes. Even snap ik niet wat ze bedoelen, maar dan zie ik alle roze ballonnen en slingers. Een babyshower! Voor mij! Verward zeg ik iedereen gedag.

Dit had ik echt niet verwacht. Toen ik van de jongens zwanger was, kreeg ik ook twee babyshowers, maar bij deze baby ben ik daar nog geen enkel moment mee bezig geweest. Hoe hard ik ook mijn best doe om te genieten, ergens hoor ik nog steeds dat stemmetje in mijn hoofd dat elke keer zegt: ’Eerst maar eens zien of we haar mogen houden…’

Clubje

Enthousiast hangt mijn oudere zus me een Mom to be-sjerp om en mijn moeder brengt me een groot stuk taart met mijn eigen gezicht erop. „Wat super lief van jullie!” zeg ik ontroerd als ik voorzichtig op de bank ga zitten. „We hebben het expres klein gehouden”, zegt mijn zus. „Dat vind je toch niet erg?” Ik schud mijn hoofd. „Nee hoor, zo is het precies goed. Lekker met ons eigen clubje.”

Een beetje emotioneel kijk ik de woonkamer rond. Deze mensen hebben mij en mijn vriend er echt doorheen getrokken het afgelopen jaar en nu zijn ze net zo in blijde verwachting als wij. We zijn een hechte familie en hoewel ze onze meisjes helaas nooit hebben kunnen zien of vasthouden, waren ook zij helemaal kapot van het overlijden van Joëlle en Féliz.

Met ditzelfde groepje hebben we vorig jaar op een warme zomerdag afscheid van hen genomen en achteraf lijkt me dat ook zo raar voor hen toen. Ik ging op vakantie met een dikke buik en kwam terug met een ’platte’. Niet veel later zaten we in een kring om een kleine gesloten mand met onze dochters erin…

Mientje

Maar goed, dat was toen en dit is nu. En vandaag vieren we alvast de komst van ons grote, nieuwe geluk. Blij heffen we allemaal het glas. „Op Mientje!” roept mijn zus. (Deze naam gaat het absoluut niet worden, maar ik krijg die niet meer uit haar hoofd gepraat.

Inmiddels heeft de hele familie, inclusief ikzelf die - totdat ze geboren wordt - al overgenomen…) „Op Mientje!”, herhalen we in koor. En als reactie daarop begint de baby in mijn buik vrolijk te trappelen.

