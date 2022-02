’Waarom mogen we niet naar iemands kinderwens vragen?’

Praten over moeilijke zaken vinden we moeilijk, dus dat doen we niet graag. En dat wordt ons dan weer niet in dank afgenomen door de mensen die het moeilijk hebben. Neem een overlijden. Regelmatig hoor je van nabestaanden dat er in de periode daarna met een boog om ze heen wordt gelopen. Boos zijn ze daarover - en terecht ook.

Bekijk ook: Zo maak je de dood bespreekbaar

Diepe pijn

Maar soms weet ik het ook even niet. Als ik bijvoorbeeld iemand in rouw om 17.30 uur tegenkom op de groente- en fruitafdeling van de lokale supermarkt, wil ik heel graag weten hoe het gaat en of ik iets kan doen. Ik wil die persoon alleen niet zo vlak voor het gezinsspitsuur met mijn medeleven de diepe pijn intrekken. Diegene is misschien ook wel vooral druk met het boodschappenlijstje en moe van de dag. En dan kom ik even storen. Ja, óf dus niet storen en ook dat kan verkeerd vallen.

Impertinente vraag

Het is vaak geen onwil. Het is ongemak, onkunde en ook angst de ander verdrietig te maken. Zo'n ander onderwerp waarbij je al snel op eieren loopt is een kinderwens. Ik heb al talloze posts online voorbij zien komen waarin mensen met een (nog) onvervulde kinderwens ageren tegen die ene blijkbaar waanzinnig impertinente vraag. Het is kwetsend. Het rakelt pijn op. Je moet de vraag vooral voor je houden. Maar wat als je nou gewoon oprecht geïnteresseerd bent?

Oprechte interesse

Ik heb het dan dus niet over die ene nieuwsgierige collega die in een overvolle kantine tijdens de lunch in bijzijn van tien anderen de vraag stelt. Of over die jolige bloedirritante boomer-oom die het tijdens een verjaardag van je oma al op zijn bekende ’geestige wijze’ gevraagd heeft als je je jas nog aanhebt. Ik heb het over oprechte interesse, de vraag stellen om elkaar beter te leren kennen en van daaruit een luisterend oor te kunnen bieden.

Kind verloren

Ik snap heel goed dat Chrissy Teigen klaar is met volgers die het te pas en te onpas vragen. Volgers zijn nog even een tandje verder weg dan die collega of oom; je ként ze niet eens. En wat verwachten ze nou? Dat Chrissy onder zo'n reactie even uit de doeken doet waar ze in haar cyclus staat en wanneer ze gaat testen? De vrouw heeft verdorie een kind met 20 weken zwangerschap verloren en zit in een IVF-traject. Dat proces is doordrenkt van verdriet, spanning en onzekerheid. Dat gaat ene xx76tessylove met een profielfoto met zestien filters helemaal niets aan.

Mooi gesprek

Laat je het je oom vooral weten, hoe zijn vraag bij jou binnenkomt, maar kijk uit dat je in je verdriet met felle posts of boze uitspraken voor mensen die het toch al lastig vinden de deur voor oprechte interesse midden in hun gezicht dichtslaat. Misschien heeft iemand wel alle moed bijeengeraapt om jou te vragen of je kinderen wil en is het de opening voor een onverwacht mooi gesprek. Ga uit van het goede.