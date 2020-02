Zou jij je kinderen achterlaten om tot rust te komen?

Kliniek

De zanger en presentator heeft in november maar liefst vijf weken gespendeerd in een Spaanse kliniek. Hij werd hier door Nederlandse psychotherapeuten behandeld voor een burn-out. Inmiddels is hij weer thuis, maar ook dat leverde de nodige stress op. Hij heeft dan ook een appartement gehuurd buiten het dorp om in te trekken als hij toe is aan rust.

„Van kinderen kun je niet verwachten dat ze altijd rekening houden met papa, die rust wil. Dat zijn ze na twee minuten, gelukkig maar, weer vergeten. Jan heeft daar die plek nu, buiten Volendam, waar hij dag en nacht terecht kan zodra hij daar behoefte aan heeft. Zijn therapeut vond dat de beste oplossing, voorlopig”, meldt zijn manager Aloys Buys aan Privé.

Moedig

Veel bekende Nederlanders staan achter Jan Smit. Hij kreeg veel steun op zijn Instagram-post begin deze ochtend.

Laryngitis

Het leven van de zanger ging bergafwaarts nadat hij begin november te maken kreeg met acute laryngitis. Hij meldde bovendien te kampen met zowel fysieke als mentale problemen en besloot een rustpauze in te lassen. Hij besloot zich volledig te richten op het Eurovisiesongfestival en de rest van zijn werkzaamheden tijdelijk op een laag pitje te zetten.

Praat mee

Hoe zou jij de situatie aanpakken? En wat vind jij van de ’oplossing’ van Jan Smit? Vind je dit moedig? Of juist laf? Heb jij weleens je kinderen achtergelaten bij je partner? Of zou jij het toestaan als je man of vrouw jou (en de kinderen) lost vanwege een burn-out? Praat mee op onze Facebook-pagina!