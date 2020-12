Kerst-voorgerecht: latkes met twee toppings

Mocht je het trouwens moeilijk aan schapenkaas kunnen komen, feta is dan wel geen Nederlands product, maar werkt ook prima. En houd je niet van kappertjes; dan kun je de vegetarische topping natuurlijk ook versieren met bijvoorbeeld tuinkers of heel fijngesneden tomaat.

Nodig:

500 g vastkokende aardappelen

2 flinke sjalotten

2 el bloem

2 eieren geklopt

Peper en zout

Olijfolie

Voor de toppings:

100 g Hollandse garnalen

1 avocado

Paar blaadjes fijngesneden munt

Rasp van halve citroen

100 g jonge schapenkaas

1 el kappertjes

1 el mayonaise

1 el crème fraîche

Kneepje citroensap

Peper en zout

Voorbereiden

Rasp de aardappel en snijd de sjalotten in zo dun mogelijke ringen. Bestrooi met zout. Hang een theedoek in een zeef, schep hier het mengsel in, knoop de theedoek dicht en laat een half uurtje staan. Knijp er vervolgens zoveel mogelijk vocht uit. Doe alles in een flinke kom. Klop twee eieren los en schep dit met de bloem door het aardappelmengsel.

Doe een scheutje olijfolie in een koekenpan met anti-aanbaklaag. Maak bergjes van het aardappelmengsel (dat wordt een beetje rommelig, maar dat is niet erg) en leg deze in de hete pan. Druk de bergjes plat tot een soort koekjes en bak ze in een paar minuten aan beide kanten goudbruin (voorzichtig omdraaien!). Schep ze met een spatel uit de pan en leg ze op een ovenrooster tot vlak voor het serveren.

Maak de toppings: pel de avocado en snijd deze in dunne schijfjes (besprenkelen met citroensap voorkomt verkleuren) meng de garnalen met de mayonaise en de crème fraîche. Breng op smaak met peper en zout.

Verkruimel de feta, laat de kappertjes uit lekken.

Bereiden

Verwarm de oven voor op 180 graden, schuif het rooster met de aardappelkoekjes in het midden van de oven en laat ze in ongeveer 10 minuten gaar en knapperig worden. Leg op ieder bordje twee koekjes, beleg deze met avocado en leg op het ene koekje een eetlepel garnalen en op het ander een eetlepel met verkruimelde feta. Versier de koekjes met feta met een paar kappertjes en die met de garnalen met fijngesneden munt en citroenrasp.