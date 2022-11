Monique uit MAFS: ’Ik ging van maat XXL naar M’

Wat is jouw levenswijze en hoe hou je dit vol?

„Vroeger leefde ik niet gezond, ik was niet gelukkig. Na tweeëntwintig jaar heb ik toen besloten om uit mijn huwelijk te stappen. Dit is inmiddels veertien jaar geleden. Ik zag dit niet als een gelijkwaardige relatie. De periode die daarop volgde bestond alleen maar uit feesten. Het gevolg hiervan was dat ik steeds zwaarder werd. Toen ik mijzelf op tv zag, tijdens Married at first sight, werd ik geconfronteerd met hoe mijn lichaam eruit zag. Hierna zat ik bijna tegen depressiviteit aan. Toen ging de knop om, ik moest echt gaan afvallen en gezonder gaan leven. Via Instagram kwam ik toen in contact met iemand die ook een maagverkleining zou gaan doen.

Ik heb die operatie niet als zwaar ervaren. Zo heb ik bijvoorbeeld geen complicaties gehad en amper pijn gevoeld. In acht maanden ben ik nu bijna dertig kilo afgevallen. Tegenwoordig kan ik weer alles eten, al is mijn smaak wel veranderd. Vlees vind ik nu bijvoorbeeld minder lekker. Ook mijn mindset is veranderd. Voorheen kon je mij wakker maken voor patat, terwijl ik tegenwoordig de voorkeur geef aan een salade. Daarbij sport ik nu twee keer per week. Ik heb echt het idee dat ik een tweede kans op het leven heb gekregen. Alles wat ik nu aanraak wordt goud, als het ware. Tegenwoordig ben ik bewust bezig met gezond leven.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„De porties die ik nu eet zijn kleiner dan ze waren voor mijn operatie. Ik heb geen hongergevoel meer, dus ik eet puur op tijd, niet meer omdat mijn lichaam om eten vraagt. Soms merk ik wel dat mijn maag leeg is, dan voelt het alsof mijn maag aan het trekken is. De dag begin ik vaak met yoghurt met fruit. Mijn maag kan brood niet meer zo goed verdragen. Tussen de middag eet ik daarom vaak een cracker of salade. ’s Avonds eet ik vrijwel altijd groenten met kip of vis.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Nee, nog niet helemaal. Maar ik zit er wel heel dichtbij. Als ik nog vier of vijf kilo zou afvallen, zou ik op mijn streefgewicht zitten. Dan zit ik namelijk op een gezond BMI. Als ik zo zou blijven als ik nu ben, zou ik ook tevreden zijn. Ik ben namelijk van maat XXL naar maat M gegaan.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Niet meer iedere dag, maar drie of vier keer per week. Rood vlees eet ik niet meer. Mijn lichaam verdraagt dat niet goed meer. Als ik nu vlees eet, is het kip. Voorheen kocht ik nooit vega producten, nu doe ik dat regelmatig. Mijn lichaam verwerkt dit goed en ik probeer ook een beetje aan de dieren te denken.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„In de periode tussen mijn scheiding en mijn deelname aan Married at first sight deed ik het allebei. Een echte roker ben ik nooit geweest, maar af en toe deed ik dit wel. Nu doe ik dit niet meer. Drinken doe ik af en toe. Alcohol kan ik niet meer goed verdragen. Eén glas komt twee keer zo hard binnen, dus ik word snel dronken. Daarbij vind ik alcohol ook minder lekker dan vroeger.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Het is heel belangrijk dat je goed voor je lichaam en geest blijft zorgen. Hierbij hoort doen wat voor jou goed voelt. Geniet iedere dag van de kleine dingen. En bovenal, doe je best om in balans te blijven. Neem rust wanneer je dit nodig hebt. Dan kan je je intens gelukkig gaan voelen.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik volg nu twee keer in de week een bootcamp. Dit is best wel pittig. Eigenlijk zou ik wel een nieuwe sport willen oppakken, maar daar heb ik geen tijd voor. Vroeger heb ik op hoog niveau gezwommen en aan waterpolo gedaan. Ik voel mij als een vis in het water. Dit zou ik graag weer willen oppakken. Baantjes trekken is goed voor je conditie, en hierbij gebruik je alle spieren.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Ik zie mijzelf nog steeds als een gezelligheidsdier. Daarom ben ik soms wel eens bang dat ik terug ga vallen in oude gewoontes. Bijvoorbeeld door ook een aantal wijntjes te drinken en ongezonde hapjes te eten. Dat zie ik als mijn valkuil. Gelukkig is dit nog niet gebeurd, en ik hoop ook dat dit niet gaat gebeuren. Ik ben namelijk door het afvallen niet alleen lichamelijk gezonder geworden, maar ook mentaal.”

