Is het een goed idee dat S10 met een Nederlandstalig lied naar het Songfestival gaat?

Stien den Hollander, oftewel S10, brak in 2019 door met haar debuutalbum Snowsniper. Daar kreeg ze een Edison voor. Dit jaar ontving ze het Pop Stipendium, een prijs voor een veelbelovende popartiest of band. S10 schrijft haar muziek veelal in het Nederlands, met hier en daar Engelse woorden.

Nederlands

De laatste keer dat er een Nederlandstalig liedje te horen was tijdens het Songfestival, was toen Sieneke met het nummer Sha-la-Lie (ik ben verliefd) optrad. Zij eindigde op de veertiende plaats. In een interview bij NPO Radio 5 zegt ze blij te zijn dat S10 een poging waagt met een Nederlandstalig nummer. Het Songfestival is een plek waar landen hun cultuur kunnen laten zien volgens Sieneke. „Wat zou het mooi zijn als ieder land op het Songfestival gewoon in zijn eigen taal zou optreden.” Van de vijf keer dat Nederland het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen, waren vier inzendingen Nederlandstalig. De laatste keer dat Nederland won met zo’n nummer was in 1975.

Engels

Het grootste gedeelte van de winnende nummers van de afgelopen twintig jaar is in het Engels geschreven. De Nederlandse inzending van Arcade van Duncan Laurence was in het Engels. En dat nummer heeft ons in 2019 de winst na 44 jaar weer eens bezorgd. Popjournalist Bart Wijlaars is sceptisch over een Nederlandstalige inzending in De Telegraaf. „Taal is niet het allerbelangrijkst, maar het zal wel voor iedereen duidelijk moeten zijn waar ze straks over zingt. Ik wil een serieuze inzending, geen feestnummer.” Voor de winst is het misschien beter om een Engelstalig nummer in te sturen.

Reacties

Op Twitter feliciteren mensen S10, maar de discussie over de taal van het nummer wordt ook gevoerd. Twitteraar Helga vindt de Nederlandse taal niet mooi klinken voor anderen.

Spaanse Antonio vindt het knap dat S10 in het Nederlands gaat zingen.

Deze Twitteraar is het eens met Sieneke: alle landen zouden in hun eigen taal moeten zingen.

Praat mee

