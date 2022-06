Daghoroscopen 14 juni - Verspil geen tijd, Vissen!

VANDAAG JARIG

Je hebt de neiging snel, misschien té snel aan een relatie te beginnen. Dat kan na een ontmoeting zijn via een dating site of een toevallige vriend(in) wordt zomaar meer dan dat. Ook kunnen goede vrienden voor Cupido spelen en ga je daar vol goede moed in mee. Wees liever wat terughoudend.

RAM

Een gunstige dag voor vertrouwelijke gesprekken. Je bent in staat zaken te regelen voor deze escaleren. Gebruik je verstand; geen geweld. In zaken zal blijken dat onafhankelijkheid nieuwe deuren opent en tevens je sleutel is tot succes.

STIER

Verkoop je huid goed en duur als je promotie wilt maken. Richt de aandacht op je prestaties en houd je niet schuil in de menigte. Iemand kan je op een vacature wijzen nog voor deze bekend wordt gemaakt; maak er meteen werk van.

TWEELINGEN

Wacht rustig op een verklaring als mensen in je omgeving jou nors of afstandelijk behandelen. Maak geen ruzie over zaken die buiten je verantwoordelijkheid vallen. Doe vanavond iets wat niets met je werk te maken heeft.

KREEFT

De les voor vandaag luidt: denk goed na voor je iets doet. Een romance kan voor teleurstelling zorgen als je erachter komt dat de ander iets voor je verborgen heeft gehouden. Ga niet in de fout door te veel te snoepen of te drinken.

LEEUW

Je zult niet op je lauweren kunnen rusten; er moet in snel tempo iets gebeuren. Iemand die namens jouw optreedt kan goed nieuws te melden hebben. Lees een speech of presentatie, voor je deze uitspreekt, voor aan een collega of partner.

MAAGD

Zorg voor innerlijk evenwicht en vertrouw op je intuïtie. Een academische achtergrond kan je net dat streepje voor geven als je naar een baan solliciteert. Bedenk hoeveel tijd je aan anderen wilt besteden en hoeveel je zelf nodig hebt.

WEEGSCHAAL

Iemand die een goed woordje voor je doet is zijn gewicht in goud waard. Toon je waardering. Zet volop discipline en wilskracht in als je examen doet of iets moet afronden. Bespreek problemen alleen met iemand die discreet is.

SCHORPIOEN

Organiseer jouw dag en controleer belangrijke aspecten van onderhandelingen en beslissingen vóór je de deur uit gaat. Houd er rekening mee dat mensen je willen beïnvloeden. Raadpleeg een oudere als je onzeker bent over een besluit.

BOOGSCHUTTER

Bereid je degelijk voor als je naar een bijeenkomst gaat waar het op snel denken en onderhandelen aan komt. Probeer niet om je met bluf uit een situatie te redden. Een confrontatie is niet nodig om jouw zin te krijgen.

STEENBOK

Wees bereid je aan de omstandigheden aan te passen. Het is niet altijd genoeg om de juiste persoon op de juiste plaats te zijn. Via bekenden kan een doorbraak tot stand komen. Sla het niet af als iemand het pad voor je wil effenen.

WATERMAN

Geef belangrijk werk je volledige aandacht. Men kan je vragen leiding te geven en beslissingen te nemen. Heb vertrouwen in je eigen oordeel en organisatietalent. Een kwestie die je dwarszit kan geregeld worden.

VISSEN

Goede samenwerking stelt je in staat allerlei karweitjes in snel tempo af te werken. Ga op deze sociale dag de deur uit en zoek contact met mensen. Ben je alleen dan kan je een verrassing wachten. Verspil geen tijd. Ga met iemand lunchen.

