’Ik geef met Sinterklaas minder geld uit aan mijn stiefzoon’

„Ik heb een dochter en mijn vriend heeft een zoon. We zijn al bijna vijf jaar bij elkaar en de kinderen, 7 en 6 jaar, kunnen het redelijk met elkaar vinden. We vieren elk jaar Sinterklaas als samengesteld gezin en al jarenlang geef ik meer uit aan cadeaus voor mijn dochter, dan voor mijn stiefzoon. Mijn vriend weet van niets…

Mijn dochter en ik zijn vier handen op een buik, zij is mijn ’alles’. Toen haar vader mij kort na haar geboorte verliet, heeft zij mij op de been gehouden. Ik moest door, voor haar, terwijl ik het liefst onder een dik dekbed was gekropen. Onze band is dus heel hecht.

Nooit echt een stel

Twee jaar na mijn scheiding kwam ik mijn huidige vriend tegen. Hij heeft een zoontje. De moeder en hij waren nooit echt een stel geweest, maar hij wilde per se een rol in de opvoeding spelen. Dat vond ik zo lief; mijn ex liet nauwelijks van zich horen.

We gingen snel samenwonen en zijn zoontje kwam om het weekend bij ons. Ik had mijn handen vol aan twee peuters in huis, maar in de verliefdheid kon ik het wel aan. Het was gezellig! Het viel altijd wel op dat het mannetje heel veel drukker was dan mijn dochter. Een echte jongen. Gooien met dingen, schreeuwen. Alles ging kapot.

Man met kind

Ik heb mijn dochter wat moeten troosten nadat hij weer eens onzorgvuldig met haar spullen was omgegaan. Onthoofde barbies, verscheurde tekeningen… Ze was ontroostbaar toen hij de schaar in het haar van een van haar poppen zette. Ik kan zijn drukke gedrag niet altijd hebben. Als hij na een drukke werkweek uitgelaten bij ons komt en meteen alle aandacht opeist, dan vervloek ik het wel eens dat ik een man mét kind heb getroffen.

Hij is inmiddels 7 jaar en zijn ondeugende gedrag begint steeds irritanter te worden. Ik vind hem ook brutaal. Zijn moeder corrigeert hem blijkbaar amper. Onze kinderen speelden altijd veel met elkaar, maar dat neemt de laatste tijd ook af. Dan gaat hij naar buiten om met de buurkinderen te spelen, wat ik prima vind.

Sinterklaascadeaus

Je voelt voor je stiefkind nooit hetzelfde als voor je eigen kind. Van mijn dochter kan ik veel meer hebben, alles eigenlijk. Terwijl mijn lontje bij mijn stiefzoon vrij kort is. Al jaren geef ik minder uit aan Sinterklaascadeaus voor hem, dan voor mijn meisje.

Hij maakt tóch alles kapot! Mijn vriend en ik hebben een totaalbedrag afgesproken, dat ik heel onevenredig verdeel. Daar merkt hij niets van, want hij heeft totaal geen verstand van speelgoedprijzen. Ik koop voor mijn stiefzoon goedkoop speelgoed, in zo’n stuntprijzenwinkel. Als de pakjes maar groot genoeg zijn…

Geen onderscheid

Toch voel ik me elke keer weer schuldig als hij enthousiast alles uitpakt. Je hoort geen onderscheid te maken tussen kinderen en dat doe ik dus wel. Hij kan er niets aan doen dat ik niet hetzelfde voor hem voel als voor mijn eigen kind.

Ook dit jaar heb ik mijn dochter weer zo’n 40 procent voordeel gegeven ten opzichte van mijn stiefzoon. Dat knaagt aan me. Misschien moet ik het met kerst rechttrekken. Als mijn vriend er ooit achterkomt, barst de bom. Ik heb namelijk het idee dat hij wel evenveel om beide kinderen geeft.”