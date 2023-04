Praat mee: Is het taboe om te zeggen dat je kind autistisch is?

De reacties van de ’moedermaffia’ lopen uiteen, maar komen allemaal op hetzelfde neer: Jaimie had dit nieuws voor zich moeten houden. „Als mijn moeder al zo vroeg zou hebben gezegd dat ik autisme had, zou ik boos zijn”, schrijft Angela. „Zij had dan besloten het de wereld in te gooien, zonder rekening te houden met of ik dat wel wil.”

Corrine voegt daaraan toe: „Zelf doktertje spelen is niet oké. Daarmee beschadig je je kind juist meer, omdat je insinueert dat hij ’mogelijk’ autisme heeft. Zeker omdat je je zoontje daarmee in de spotlights zet.”

Taboe

Volgens de GGZ zijn zulke reacties de reden voor veel ouders van kinderen met autisme om de diagnose niet (snel) te delen. „Het taboe rond psychische aandoeningen kan de hele familie of vriendenkring raken”, schrijft de organisatie op haar website. „De ouders van kunnen bijvoorbeeld het verwijt krijgen dat zij hun kind verkeerd opvoeden.”

„Ook als familieleden weinig stigmatisering ervaren, houden ze er wel rekening mee. Ze vertellen niet altijd over de psychische aandoening van hun naaste. Bewust of onbewust zijn mensen toch bang voor vervelende reacties.”

Wanneer je niet vertelt dat je familielid een psychische aandoening heeft, vermijd je mogelijk vervelende situaties. „Maar je draagt ook bij aan dat het taboe blijft bestaan. Als je het bespreekbaar maakt, help je het taboe doorbreken.”

Geen spijt

In haar column in de Grazia bijt Jaimie daarom flink van zich af. „Waarom mag je je wel uitspreken als je kind een slecht horend oor heeft, maar niet bij autisme?”, schrijft ze.

Ze heeft geen spijt van haar openheid over Lío’s mogelijke autisme. Ze vindt bovendien dat anderen minder moeten reageren vanuit aannames en meer mogen nadenken over de beweegredenen van een ander.⁠ Zo is het voor haar een weloverwogen keuze geweest om zich uit te spreken over Lío’s mogelijke vorm van autisme; ze wil graag uitleggen waarom Lío is zoals hij is.

„Het laatste wat ik als moeder wil, is wegkijken uit schaamte”, schrijft Jaimie in haar Grazia-column. Ook zegt ze veel positieve reacties te hebben gekregen van ouders van kinderen met autisme. „Die begrepen me wél, en bij hen kon ik zelf ook veel steun vinden.”

Praat mee

Wat vind jij? Is het inderdaad taboe om te zeggen dat je kind autistisch is? Zouden ouders het beter voor zich kunnen houden? Of is het juist goed om te delen? Praat mee op onze Facebookpagina!

Zoraya vindt Jaimie’s actie ’niet oké’.

Mandy vindt het juist wel een goede zaak om meer over autisme te praten.

Sanne vindt het plakken van labels op kinderen stom.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.