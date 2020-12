Daghoroscoop 22 december

VANDAAG JARIG

Als corona je niet te veel parten heeft gespeeld moet 2020 een goed jaar voor je zijn geweest. 2021 wordt nog beter. Veel nadruk ligt op financiën, meer nog dan op je carrière. Ook je gezondheid moet goed zijn – er lijkt weinig sprake van stress, zodat het leven in harmonie kan verlopen.

RAM

De ware kerststemming kan nog ontbreken als je het erg druk hebt. De noodzaak om nog meer te doen neemt af. Een uitnodiging voor een samenzijn kan botsen met de plannen van je partner maar met wat handigheid heb je tijd voor allebei.

STIER

Doordat anderen vrolijk zijn kom je in de stemming voor het naderend kerstgebeuren. Breng zoveel mogelijk tijd door met de mensen die belangrijk voor je zijn. Jouw originele gedachtegang zal steeds meer aftrek vinden.

TWEELINGEN

Hopelijk ligt er een ontspannen dag voor je. Er heerst goodwill en mensen lijken vredelievend. Als er al sprake is van onmin zal je versteld staan van jouw tolerantie. Zorg dat je je veilig voelt in de beslotenheid van je gezin.

KREEFT

Een bonus kan groter zijn dan je verwachtte en handel je in luxe levensmiddelen dan kan de opbrengst je verwachtingen overtreffen. Controleer ramen en deuren als je het huis verlaat; blijf je thuis geef creativiteit dan ruimte.

LEEUW

Flirten is een amusante bezigheid maar kan ook je reputatie schaden. Weet hoe ver je kunt gaan. Ga in op een spontane uitnodiging en geniet ervan. Dankzij je charme kun je kansen krijgen waar je niet van had durven dromen.

MAAGD

Een prima dag voor grappen en feestelijkheden. Als je onderhandelt over een huis kan vandaag de knoop in jouw voordeel worden doorgehakt. Je zal het resultaat zien van de inspanning die je de afgelopen periode hebt geleverd.

WEEGSCHAAL

Mensen zullen royaal zijn met hun tijd en geld waardoor jij het goed met hen zult kunnen vinden. Geniet als je verwend wordt; net als jij zijn er anderen die het prettiger vinden om te geven dan te ontvangen. Samenzijn wordt leuk.

SCHORPIOEN

Stel voor de traditie te doorbreken als het geven van cadeaus plichtpleging is geworden en elk jaar een moeilijker opdracht. Als je moet werken zal je zingend bergen verzetten. Een lunch met een collega zorgt voor goodwill.

BOOGSCHUTTER

Beloon de mensen die veel voor je hebben gedaan of voor je hebben klaargestaan. Het tonen van dankbaarheid is de beste manier om goede relaties in stand te houden. Een afspraak vanavond kan een leuk staartje krijgen.

STEENBOK

Een prima dag om werk af te maken dat bleef liggen of waarin je geen zin had. Zorg dat je het nieuwe jaar met een schone lei kunt beginnen. De relatie met naasten verbetert als je niet te snel bent aangebrand en rekening met hen houdt.

WATERMAN

Een ideale dag voor een gezellige maaltijd met vrienden. Wees niet bang voor het licht van de schijnwerpers. Je krijgt steeds meer zin in de feestdagen en dat verbetert je humeur. Houd rekening met onverwacht bezoek.

VISSEN

Je zal voldoening proeven uit hetgeen je professioneel hebt opgebouwd en wordt beloond met meer dan een schouderklopje. Er kan van diverse kanten een beroep op je worden gedaan. Laat zien wat je waard bent.

