Zou jij mensen op social media aanspreken op hun uiterlijk?

Dunham trouwde anderhalve week geleden met muzikant Luis Felber en postte een trouwfoto op Instagram. Tussen de vele positieve reacties stonden ook veel negatieve opmerkingen. „Ik was weer even vergeten waarom ik heb geleerd voorzichtig te zijn op internet. Het is heel gemakkelijk om je onder te dompelen in het geluk van alle lieve berichten en de beerput daaronder te vergeten. Op het meeste daarvan wil ik niet eens reageren of met jullie delen, maar ik trek de grens bij het idee dat ik me moet schamen voor hoe mijn lichaam is veranderd sinds ik voor het laatst op televisie was”, schrijft de actrice in een volgende post.

Dunham vraagt zich af wanneer de wereld eens zal leren dat dun zijn niet gelijk staat aan gezond en gelukkig zijn. „Natuurlijk kan gewichtsverlies het resultaat zijn van positieve verandering in iemands gewoontes. Maar dat kan gewichtstoename ook zijn. De foto’s waarmee ik vergeleken werd, komen uit een tijd dat ik verslaafd was en een nog niet gediagnosticeerde ziekte had”, stelt ze. Dunham wil met deze open post iedereen op het hart drukken hun lichaam te omarmen. „Dat doe ik ook en ik geniet er volop van.”

Niet alleen Lena Dunham heeft last van negatieve reacties over haar lichaam onder een Instagrampost. Zo heeft Miljuschka Witzenhausen zich vaak uitgesproken over negatieve reacties op social media en maakte er een documentaire over. Zelfs kroonprinses Amalia krijgt te maken met kritiek over haar uiterlijk. Ze zou er „(te) dik” uitzien.

