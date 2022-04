Boodschappen duurder? Zo bespaar je heel makkelijk in de keuken!

1. Meten en wegen

Even een scheut olie in de pan, op het oog een half pak rijst in het water storten, ’s ochtends even schudden met de zak kattenbrokjes. Wie heeft er zin om alles wat je gebruikt af te wegen? Toch blijk je hiermee heel makkelijk te kunnen besparen. Als je wél netjes een eetlepel olie afmeet, gaat de fles veel langer mee. En wie het pak rijst weegt en precies de helft neemt, heeft ook voldoende voor een volgende maaltijd.

Veel van onze huisdieren (en wijzelf trouwens) zijn te zwaar. Kijk dus op de verpakking hoeveel ze dagelijks mogen hebben en weeg het af. Dat is veel gezonder voor ze, en de zak brokjes gaat ook langer mee. Je kunt voor jezelf of de kinderen snacks ook netjes afwegen, al is dat wellicht iets lastiger om vol te houden.

2. Niets weggooien

Een schepje pasta, een restje saus, een halve portie stamppot. Het lijkt soms alsof je niet zoveel meer kunt met kleine kliekjes. Maak er een gewoonte van om alles wel te bewaren. Gebruik je het de komende dagen niet en kan het worden ingevroren? Kies daar dan voor. Van heel veel producten zoals pastasaus en restjes groenten kun je soep maken, een overgebleven schep rijst maakt een salade lekker vullend en oud brood kun je omtoveren tot croutons.

Bekijk ook: Zo hou je prijsstijgingen een beetje binnen de perken

Ook kun je alle kleine kliekjes verzamelen voor een lekker makkelijke kliekjesdag: bak er eventueel nog een afbakstokbroodje bij en je hebt bijna gratis een extra maaltijd op tafel.

3. Slim invriezen

Brood hoort bij de producten die het meest in de vuilniszak verdwijnen. Zonde! Vries een vers brood na de maaltijd meteen in, en pak daarna de sneetjes die je wil gebruiken. Zo blijft het lekker. Ook bijvoorbeeld taart, vlees en vis kun je vaak goed invriezen. Groente die gaat overblijven kun je eveneens vaak invriezen, maar het is wel verstandig op te zoeken hoe je dat het beste kunt doen. Broccoli en bloemkool moet je bijvoorbeeld eerst even blancheren (kort in kokend water onderdompelen) voor het in de vriezer kan.

4. Maak een planning

De beste manier om te voorkomen dat je dingen weggooit, is een planning maken voor wat je wanneer gaat eten. Gebruik groenten die snel bederven het eerst en zorg dat je niets overhoudt. Houd ook van tevoren al rekening met drukke dagen waarop je een snelle maaltijd kunt maken. Een goede planning met een gevulde koelkast voorkomt dat je last minute nog een extra (dure) boodschap nodig hebt of een maaltijd gaat bestellen.

Geen zin om alles vooraf al vast te leggen? Je kunt ook voor het koken even goed kijken naar alle verse producten in je koelkast en daarna een maaltijd verzinnen met wat er op moet. Heb je echt geen zin om die paprika met een plekje nu te gebruiken? Snij hem dan in stukjes en vries ze in voor een ander moment.

5. Kook wat extra

Heb je wat extra tijd? Dan kun je misschien gaan mealpreppen. Het is veel voordeliger om een maaltijd voor vier te maken dan hetzelfde gerecht voor één persoon. Kook dus voor meerdere dagen en bewaar enkele porties in de koelkast (als je het snel weer wilt eten) of diepvries. Zo heb je ook altijd iets in huis voor momenten dat je geen tijd of zin hebt om te koken.

6. Zoek alternatieven

Ga je altijd naar dezelfde supermarkt en koop je altijd dezelfde producten? Wellicht kun je besparen door (ook) naar een discountsupermarkt, de markt of de boer te gaan, en door voor andere producten te kiezen. Huismerk is meestal goedkoper dan A-merk en groente en fruit uit diepvries en pot of blik goedkoper dan vers. Let wel op de voedingswaarde en eventueel toegevoegd zout of suiker bij pot en blik, hierdoor zijn deze keuzes mogelijk wat minder gezond. Diepvries heeft volgens het Voedingscentrum wel dezelfde voedingswaarde.

7. Let op aanbiedingen

Heb je favoriete producten die je echt niet wilt vervangen? Let dan goed op aanbiedingen en sla, als het even kan, groot in. Zeker met verzorgingsproducten hoef je eigenlijk nooit de volle mep te betalen. Je kunt ook online zoeken naar aanbiedingen: diverse websites houden de actuele acties bij.

8. Vervang vlees of vis

Vlees of vis zijn vaak het duurste onderdeel van de maaltijd. Die kun je best af en toe vervangen voor peulvruchten of een eitje, tipt het Voedingscentrum. Peulvruchten als bruine of witte bonen, kikkererwten en linzen zijn heel goedkoop en een volwaardige bron van eiwitten. Ook ongezouten pinda’s, tofu en tempeh noemt het Voedingscentrum als goede en voordelige vleesvervangers.

9. Koop in bulk

Supermarkten moeten sinds een tijdje de prijs per gram, 100 gram of kilo vermelden. Let hierop om te weten wat de goedkoopste optie is. Vaak zijn grotere verpakkingen voordeliger. Kies hier dus voor, als er geen risico is dat het product bederft voordat je het hebt kunnen opeten. Bij groente kun je besparen door te kiezen voor hele kroppen sla, bloemkolen en grote winterpenen: dat is voordeliger dan een voorgesneden zakje en blijft ook nog eens langer goed.

10. Kweek zelf

Niet voor iedereen een optie, maar als je een tuin of een balkon hebt en een beetje groene vingers, kun je veel zelf kweken. Stop aardappels met uitlopers in een emmer potgrond en het worden er meer. Lente-uitjes groeien gewoon weer aan als je het onderste stukje (met de worteltjes) in water en later wat potgrond zet. En kruiden als munt en basilicum kunnen het met een beetje verzorging heel goed doen in een pot of (moes-)tuin. Online vind je allerlei tips om je plantjes in leven te houden.