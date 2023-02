Gemke (29) over zwangerschapsjeuk: ’Ik breek nog liever mijn been’

„Heel veel lieve mensen vragen dagelijks aan mij hoe het gaat. Dat vind ik fijn, maar eigenlijk schaam ik me omdat ik niet altijd eerlijk antwoord heb gegeven. Soms zeg ik maar dat het goed met me gaat om niet zielig te doen, niet te zeuren en ook omdat het gewoon heel moeilijk uit te leggen is wat het is om continu jeuk te hebben.

Toch heb ik ervoor gekozen om het te delen. Ik ben nu 36 weken zwanger en heb ik al weken gezocht naar verhalen van andere moeders. Ik heb weinig kunnen vinden. Dus mocht jij jezelf in mijn verhaal herkennen: ik luister graag naar je verhaal. Ik hoop zelf nog steeds op een ’wondermiddel.’ Al is het maar voor de laatste drie weken om toch nog even te voelen hoe het voelt om te ’genieten’ van de zwangerschap.

Krabben

Juist het schrijven van dit verhaal heeft er de afgelopen weken (iedere dag zo’n 5 minuten) voor gezorgd dat ik niet hoef te krabben en heeft dus ook heel even voor afleiding gezorgd. Inmiddels heb ik het punt bereikt dat ik de dagen aan het aftellen ben in de hoop dat dit allemaal snel overgaat zodra de bevalling achter de rug is.

De eerste echt weken van mijn zwangerschap waren fantastisch. Ik had helemaal geen klachten en ik weet nog dat ik dacht: ’Ik snap niet waarom sommige zwangere vrouwen zó kunnen klagen. Sommige dingen horen er toch bij? Dat zijn juist tekenen dat het goed gaat! Kom op, wees ook blij voor jezelf!’

Nou. dit allemaal zul je mij nooit meer horen zeggen. Want vanaf dat moment begon de gehele horror ellende. Ja. écht zo blijf ik het gewoon noemen.

Ik was 9 weken zwanger toen ik ineens hevige jeuk op de rug van mijn voeten kreeg. Je zag eigenlijk niks maar ik had non-stop jeuk. Deze jeuk breidde zich steeds verder uit over mijn lichaam, zo kreeg ik naast mijn voeten ook last van mijn handen. Enkele weken later kreeg ik het ook op mijn armen en benen. Ik dacht toen: ’Heb ik een allergische reactie? Heb ik een enge ziekte? Schurft? Vlooien?’ Ik bleef maar vragen stellen aan mijn man. Wist hij veel, en we lachten en grapten het samen weg.

Badderen

Ondertussen zocht ik zelf steeds naar afleiding door middel van werk en hobby’s. Ik kon goed tegen alle grapjes die erover gemaakt werden. Maar tot op een avond ik knettergek werd. Ik stapte om elf uur ’s avonds van gekheid in bad. Ik dacht #mijnietbellen, ik ga in bad. Ik ga hier een poosje afkoelen! In de hoop dat ik in ieder geval één avond rustig kon doorslapen.

Uiteindelijk heeft het niets opgeleverd. Ik ging verder op onderzoek uit en vroeg om hulp. Inmiddels was ik zestien weken zwanger en had 8 weken non-stop jeuk. Je wordt knettergek en tevens vraagt het ook heel veel energie van je lichaam. Ik kreeg voornamelijk tips om bijvoorbeeld mentholpoeder, vaseline, bio olie, koelzalf, aloë vera en badedas te gebruiken, maar het leek wel erger te worden in plaats van minder.

Rond de achttiende week van mijn zwangerschap zag ik tijdens het uit- aankleden dat mijn lichaam onder de blaasjes en bultjes zat. Alleen mijn gezicht en buik waren geheel vrij van jeuk en bultjes. Het maakt mij niet uit, maar ik ga er alles aan doen dat mijn gezicht er zó niet uit komt te zien. Meermaals heb ik contact gezocht met mijn huisarts en verschillende crèmes en andere medicatie geprobeerd, maar helaas allemaal zonder succes. Ik werd ook steeds teruggestuurd naar mijn verloskundige, maar wij hadden al van alles geprobeerd. We hoopten juist op een doorverwijzing naar een specialist. Maar keer op keer kreeg ik van de huisarts te horen dat het nu eenmaal bij zwangerschap hoort. Het zou te maken hebben met mijn hormoonstelsel en na de zwangerschap is dit voorbij.

De andere keren werd ik naar huis gestuurd met de conclusie dat wanneer de voorgeschreven crèmes niet zouden werken ze verder niks meer voor mij zouden kunnen betekenen. En ik de overige 20 weken van mijn zwangerschap het maar moet uitzingen. Even twijfelde ik maar ineens begon ik - met tranen in mijn ogen en een snikkende stem - te vertellen wat ik ervan vond. Want op deze manier nog 20 weken verder gaan dat ging het écht niet worden. Ook leek het mij niet te kloppen dat er maar een paar zalfjes zouden zijn die ik zou kunnen proberen. Uiteindelijk vroeg ik of ik doorgestuurd kon worden naar een dermatoloog.

Wanhoop

Ondertussen rolden de tranen verder over mijn wangen. Ik was verdrietig want het voelde al enkele weken alsof niemand mij begreep en niemand mij kon helpen. Uiteindelijk bleef het antwoord staan: ze konden niks doen en ook een dermatoloog zou mij niet verder kunnen helpen. Tevens kreeg ik ook het advies om te stoppen met mijn hobby trimzwemmen en ik zou niet te veel mogen badderen/douchen. Te veel water op mijn huid zou alles juist kunnen versterken. Ik dacht alleen maar: ’fijn, dit gesprek heeft niks opgeleverd en de komende tijd is mijn ontspanning ook weg. Dit gaan een paar zware weken worden.’

De jeuk en uitslag werden als maar erger waardoor ik heel mijn lichaam had opengekrabd. Ik kreeg er hier en daar ook flink wat ontstekingen bij. Vervolgens had ik dus niet alleen last van jeuk, maar stond ook mijn lichaam in ’brand’ althans zo voelde het. Ik was net de helft van mijn zwangerschap voorbij en ik bleef overal waar ik mij goed bij voelde mijn klachten maar benoemen in de hoop dat iemand zich in mijn verhaal zou herkennen en mij de ultieme gouden tip zou kunnen geven. Ik blijf dit nu geregeld herhalen maar het is écht zo: je gaat op een gegeven moment aan jezelf twijfelen.

Door steeds voor mezelf op te komen en het te delen met de mensen die dichtbij mij staan, ben ik positief gebleven. Want van hen kreeg ik toch de bevestiging dat het inderdaad niet normaal is dat je zo lang moet blijven rondlopen en dat wat extra hulp zéker geen overbodige luxe zou zijn. Daarom ben ik toch maar weer op onderzoek uitgegaan en heb ik tijdens mijn 28 weken controle nogmaals de vraag gesteld aan mijn verloskundige of zij dan niet iets kunnen betekenen.

Onder controle

Uiteindelijk ben ik bij 32 weken zwangerschap bij een gynaecoloog terechtgekomen en ben vervolgens doorgestuurd naar een dermatoloog. Ik kan jullie verzekeren dat je met dit soort klachten zéker wel bij een dermatoloog moet zijn. Ik kreeg andere medicatie en mijn klachten werden zichtbaar een stuk minder. Helemaal klachtenvrij worden zal niet lukken. Maar ik heb zeker de juiste en veilige medicatie gekregen, zodat mijn huid kon herstellen en waardoor ik dan ook minder jeuk zal hebben. Ik heb het nu zo goed als onder controle en kan nog een beetje zorgeloos genieten van mijn zwagerschap.

Ze zeggen weleens dat jeuk erger is dan pijn. Daar kan ik me 100% in vinden. Ik breek nog liever mijn been, dan dat ik dit nog eens mee moet maken.

Yes uiteindelijk is er nu ook een bevallingsdatum bepaald! Indien hij zich niet eerder meldt, word ik toch nog verlost van deze ellende door middel van een inleiding. Dit voelt echt als een gigantische opluchting; het einde is in zicht. Al geeft het natuurlijk geen zekerheid. Maar liever met medische zorg eerder een bevalling dan nog (in het ergste geval) 4 weken met jeuk rondlopen.

Ook geeft het geen directe garantie dat je bent genezen na de bevalling. Dat weet ik ook, maar de jeuk is wel gelijk heel wat minder, dat weet ik nog van de vorige zwangerschap. Je huid daarna goed blijven verzorgen is erg belangrijk, maar daar kijk ik ook juist weer heel erg naar uit. De grote plekken op mijn huid zijn dan zo goed als hersteld en ik zal dan nog een paar plekken op mijn benen overhouden, maar die trekken ook vanzelf weer weg. Ook blijf ik voorlopig nog onder controle bij de dermatoloog en die kan na mijn zwangerschap ook de lichttherapie voortzetten.

Ik wil graag alle aanstaande moeders adviseren om goed voor zichzelf te blijven zorgen. Mocht je je in mijn verhaal herkennen: laat je niet van het kastje naar de muur sturen!”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.