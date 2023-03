Niemendalletjes en warmhoudertjes: wintertrends van de Parijse catwalk

Het ware kleermakersvak staat centraal volgende winter, met mooie materialen en de juiste snit. Leren kledingstukken staan volop in de schijnwerpers, maar ook wijdvallende bloemenjurken. De mouwen zijn XL en de schouders breed en hoog.

Gebloemde plisséjurk met hoge, brede schouders en XLmouw. Ⓒ Balenciaga

Het wordt een winter van contrasten: korte kanten broekjes en witte panty’s (in plaats van de legging), maar ook gewatteerde jassen en gebreide jurken.

Witte kanten panty onder een gebreide jurk. Ⓒ Chanel

Doorkijkjes

Het thema koud versus warm kwam – net als in Milaan – ook in Parijs aan bod. De blotebuikenparade werd warm gehouden onder nepbontjassen, warme capes en dekbedjassen.

Niemendalletjes worden gecombineerd met grote jassen. Ⓒ Palm Angels

De blote buik is sowieso een eyecatcher, dus laat gerust de croptops en lingerie ook na de zomer nog even apart liggen. Ook diepe decolletés, doorkijkjes en uitsparingen in de kleding zijn aan de orde. De huid mag gezien worden!

De blote buik wordt hét accessoire volgend jaar winter. Ⓒ McCartney

Naast alle luchtige niemendalletjes zijn er – gelukkig voor de koukleumen – ook heuse warmhoudertjes. Die komen in de vorm van lurex sweaters, fluwelen jasjes, wollen shorts, gewatteerde parka’s, riant uitgevallen XXL-blazers en volumineuze fake fur jassen.

De kleuren zijn niet al te schreeuwerig, maar af en toe een neontint of glittertje om de boel op te leuken, is een must.

Her en der duikt neon op. Ⓒ Gregoire Avenel voor Germanier

Af en toe een beetje glitter mag in de winter niet ontbreken/ Ⓒ Lanvin

