Hoe zit het nu echt met lipoedeem? ’Er is veel onbegrip’

„Lipoedeem is een aandoening die gekenmerkt wordt door disproportionele vetverdeling, waarbij er overtollig vet ontstaat”, vertelt drs. Halk. Het komt vooral voor op de armen en de benen. Echter is er nog relatief weinig bekend over lipoedeem. Er bestaat helaas nog geen test of onderzoek waardoor er met 100% zekerheid een diagnose gesteld kan worden.”

Oorzaak

De oorzaak van lipoedeem is ook nog vrij onbekend, aldus dermatoloog Halk. „Lipoedeem komt voornamelijk voor bij vrouwen. Er wordt daarom gedacht aan een hormonale oorzaak. Daarnaast denken we dat er ook een genetische component is. Hoeveel vrouwen precies last hebben van lipoedeem is lastig te zeggen. Sommige studies geven een schatting dat tot wel 10% van de vrouwen in mindere of meerdere mate er last van heeft. Ik denk dat er velen zijn die niet eens weten dat ze lipoedeem hebben.”

Diagnose en intake

De diagnose wordt gesteld tijdens een intakegesprek, waarbij er wordt gekeken naar verschillende klachtencriteria, aldus drs. Halk. „Het eerste criterium waarnaar gekeken wordt is de disproportionele vetverdeling, waarbij er abnormaal vet ontstaat op de benen, billen en/of armen. Lipoedeem wordt ook weleens het ’two-body syndrome’ genoemd: patiënten met meer dan twee maten verschil tussen het boven- en onderlijf zijn geen uitzondering. Hierbij wordt er ook gekeken naar het overige lichaamsvet. Het klassieke plaatje van lipoedeem is namelijk geen overgewicht op de romp, maar wél toegenomen vet op de ledematen. Ook vragen we naar andere klachten die een patiënt op het gebied met overtollig vet ervaart, zoals vermoeidheid, een zwaar gevoel in de benen en het snel ontstaan van blauwe plekken.

Tijdens de intake kijken we ook naar eventuele zwelling door de aanwezigheid van vocht (oedeem). Naast de ophoping van vet, kan vocht ook een rol spelen bij de klachten. Vaak is het een combinatie van de twee. Er is dan vaak een combinatie van ophoping van vet, waarbij zwelling door bijkomend vocht in meer of mindere mate een rol speelt. Als dit het geval is, zou bijvoorbeeld het dragen van steunkousen kunnen helpen. Door de druk van de kousen blijft het oedeem onder controle. Verder checken we altijd of de patiënt genoeg beweegt (minstens 30 minuten matig intensief per dag). Daarnaast vragen we altijd naar de psychologische gesteldheid van de patiënt, omdat het hebben van vetophopingen mentaal zwaar kunnen zijn. Opmerkingen van buitenstaanders die niets afweten van de situatie kunnen hard aankomen.”

Klachten

De klachten van lipoedeem verschillen per patiënt, aldus drs. Halk. „Het is niet zo dat des te meer vet een patiënt heeft, des te meer pijn zij ervaart. Iemand met weinig lipoedeem kan meer pijn ervaren dan iemand met veel lipoedeem. Pijn wordt vooral ervaren wanneer de vetophoping wordt aangeraakt of wanneer er wordt bewogen, omdat het weefsel erg gevoelig is. Daarnaast zorgt lipoedeem voor een aantal bijkomende klachten, zoals vermoeidheid en snel last van blauwe plekken. Door het ontsteken van kleine bloedvaatjes in het lipoedeem ontstaan er sneller blauwe plekken.”

Dagelijkse gevolgen

De dagelijkse gevolgen voor iemand die kampt met lipoedeem zijn groot. Allereerst kan de disproportionele vetverdeling zorgen voor minder goede beweeglijkheid en is het soms lastig passende kleding te vinden. Daarnaast zijn, zoals eerder benoemd, de mentale gevolgen vaak zwaar voor patiënten, legt Halk uit. „Gewichtsvermindering helpt over het algemeen niet om het lipoedeem kwijt te raken. Als een patiënt afvalt, zal hij of zij op andere plekken van het lichaam gewicht verliezen, maar de gewichtsafname van het lipoedeem zal veel minder zijn.

Doordat afvallen weinig tot geen effect heeft, komen patiënten soms in een negatieve spiraal terecht. Het demotiveert sommigen zo erg dat ze stoppen met sporten en hun gezonde levensstijl kwijtraken. Het vervelende is dat afvallen geen genezend effect heeft op het lipoedeem, maar aankomen wel een negatief effect. Door gewichtstoename kan het lipoedeem alleen maar erger worden. Velen schamen zich ook voor lipoedeem, ook omdat ze op onbegrip stuiten.”

Behandeling en liposuctie

„Doordat gewichtstoename negatieve gevolgen heeft voor lipoedeem, is het advies een gezonde levensstijl aan te meten en genoeg te bewegen. Mocht een patiënt voldoen aan deze adviezen en zij is er psychisch gezien klaar voor, dan komt hij of zij in aanmerking voor liposuctie. Liposuctie is namelijk niet een gemakkelijke oplossing om van de aandoening af te komen zonder zelf aan de slag te blijven met alle leefstijladviezen.”

„Lipoedeem kan behandeld worden door liposuctie onder tumescente lokale anesthesie”, zoals dat in vaktermen wordt genoemd. „Dit is een behandeling waarbij we onder lokale verdoving zoveel mogelijk van het lipoedeem-vet weg kunnen halen. Omdat de patiënt niet onder narcose gaat en we geen schade toebrengen aan het omliggend weefsel, is het een heel veilige operatie. Helaas wordt liposuctie tot op heden nog niet vergoed en komen de kosten (zo’n 3000 à 5.500 duizend euro per behandeling) voor de rekening van de patiënt. Ieder jaar dienen we opnieuw een centraal verzoek in bij de verzekeraars om hier verandering in te brengen. Ik hoop dat liposuctie bij patiënten met lipoedeem in de toekomst vergoed zal worden.”