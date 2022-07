’Ik ga niet mama, ik háát school’: wat doe je als je kind niet meer naar school wil?

„Ze huilt. Ze stampvoet. Ze schreeuwt: ’Stomme k*tschool!’. Ze gooit haar schooltas in een hoek. ’Ik ga niet, mama. Ik háát school. Het verpest mijn leven!’

Mijn Felicia van vijftien gaat stampvoetend naar boven, naar haar kamertje. Wat moet ik doen? Haar bij haar lurven grijpen en de auto in sleuren? Het zoveelste gesprek beginnen over geen toekomst hebben zonder diploma’s? Dat iedereen naar school moet? Dat ze straks trots op zichzelf kan zijn als het klaar is?

Dyslexie

Al die argumenten die ik al jarenlang aangrijp om haar ertoe te bewegen toch naar school te gaan, herhaal ik keer op keer. Maar het heeft geen zin. Straffen (geen tablet, geen telefoon, niet naar haar vrienden in het weekend) werkt niet. Liever een weekend op haar kamer, beetje tekenen, beetje opruimen, experimenteren met make up, dan naar school gaan. Ze wil niet. Ze gaat niet. Ze houdt zich slap als een lappenpop in bed en zie dat maar eens aan te kleden en in je auto te krijgen…

Een beetje begrijp ik haar wel. Ikzelf had ook de pest aan school. En daarbij: Felicia heeft dyslexie. Net als mijn man. ’Mama, woorden zijn als spaghetti’, vertelde ze me een poosje terug. ’Ik moet ze letter voor letter uit elkaar trekken om te begrijpen wat er staat. Daardoor ben ik altijd de sloomste. Altijd maar het laatste klaar. En altijd met nog steeds veel fouten. En dan voel me dom. Waardeloos. Ik wil dat niet meer.’

Maar ondanks haar handicap, is ze niet dom. Vorige week kwam ze met een map in haar computer. ’Kijk mama. Bill Gates, Elon Musk, Richard Branson. Dat waren allemaal drop outs. Maar nu zijn ze steenrijk en hebben ze succes.’

Drop outs

Dat is een waarheid als een koe. Maar helaas zijn niet alle drop outs een Bill Gates. Of een Elon Musk. Of een Richard Branson. Dus dat vertelde ik haar. ’Ja, mama’, zei ze. ’Maar ik ben Felicia. Ik kan misschien niet foutloos schrijven. Maar ik heb andere talenten.’

Nu heeft de kleine inderdaad en godzijdank één groot voordeel: ze is mooi. De directeur van het beroemde modellenbureau Elite ontdekte haar al op haar twaalfde via haar Instagram. En sindsdien zit ze bij hen in de stal. Zo nu en dan heeft ze shoots. Of lessen in voeding, sport, lopen op de catwalk. Allemaal gratis. Om straks als model te gaan werken. En hoewel ik geen fan ben van dat werk, is dat wel allemaal goed voor de reparatie van haar onzekerheid, die te danken is aan haar dyslexie. Want ook zij heeft nu iets bijzonders. Ook zij is ergens goed in. Maar toch… Alsjeblieft. Dat diploma! Suzanne, de directeur van Elite beaamt dat gelukkig ook.

Adviezen

Maar ondanks mijn smeekbedes en het advies van Suzanne, boeken we weinig vooruitgang als het gaat om Felicia en naar school gaan. Felicia heeft met haar vijftien jaar onderhand ook een wil van zichzelf. En die wil is dus niet in het voordeel als het gaat om het afmaken van haar school. Dus maakt ze nu dagelijks video’s voor TikTok. En voor Insta. En daarmee heeft ze inderdaad honderdduizenden, soms meer dan een miljoen views.

’Kijk mama’, zei ze vanmorgen.

’Hiermee kan ik ook een loopbaan opbouwen, samen met mijn werk voor Elite straks.’

Ik weet dat dit inderdaad kan in deze moderne tijd en dat veel volgers op Instagram, TikTok, YouTube en Facebook je een status van beroemdheid kunnen bezorgen. Dan krijg je kleding, make up van ontwerpers gratis en ik zie bij beroemde ’TikTokkers’ zelfs auto’s voorbij komen, als je er maar mee dat internet opgaat.

Maar wil ik dat voor mijn dochter? Wat nu als het allemaal minder goed gaat dan zij hoopt -en schoonheid vergaat ook met de jaren- en denkt? Dan zie ik Felicia uiteindelijk eindigen als schoonmaakster. Of achter de kassa. Dat vindt ze helemaal geen leuk werk.

’Wil je dat dan’, vroeg ik gisteren, redelijk wanhopig.

’Mama, als ik nu al zoveel volgers heb en ik heb straks werk bij Elite, dan zet ik een eigen zaak op. Met iets nieuws. Net als Elon Musk. Net als Richard Branson. Net als al die modellen die dat doen.’

Volgend jaar wordt ze zestien. En ze heeft al aangekondigd dat ze dan niet meer naar school gaat. In Felicia’s woorden: ’Dan kap ik ermee.’

Maar oké. Nu eerst de zomer. Ik heb logeerpartijen geboekt bij vriendinnen die wel naar school gaan. Die ook het nut ervan inzien. Die beseffen dat binnen onze maatschappij een diploma nogal telt. Ik heb ook met de ouders gepraat. Of die het er ook eens met haar over kunnen hebben. Wie weet helpt het. Vreemde ogen dwingen. Daar hoop ik dan maar op. We gaan het zien. En ik hoop maar dat mijn zorgen voor niets zijn.

