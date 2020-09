Fien Vermeulen: “Ik zat op het randje van een hartstilstand”

In de nieuwe Praat Mee is radio-DJ en presentatrice Fien Vermeulen deze week te gast in onze studio. Ze vertelt over de levenslessen die ze geleerd heeft, toen ze acht jaar geleden de diagnose kanker kreeg. Deze levenslessen heeft Fien beschreven in haar eerste en nieuwe boek Het Regent Zonnestralen.

Fien kreeg op haar 21e te horen dat ze lymfeklierkanker had. Ze stond in de bloei van haar leven, woonde net op kamers en had haar toekomstplannen voor een grootse carrière al helemaal uitgestippeld. “Het is niet het zoveelste boek van een kanker overlever”, vertelt de 29-jarige radio-DJ. “Het gaat juist over het leven. Ik hoop dat mensen, die het verlies van een dierbare, een ziekte of een andere verdrietige situatie meemaken, zich erin herkennen en er troost uit zullen halen.”

Bekijk hier het openhartige interview met Fien: