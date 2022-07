Francine werd verliefd op dakloze Patrick: ’Mijn twijfel was in het begin zó sterk’

Binnenland

Aantal meldingen van vergiftiging door designer drugs verdubbeld

Designer drugs leiden steeds vaker tot vergiftiging. Zo is het aantal meldingen over gezondheidsklachten na het gebruik van het middel 3-MMC vorig jaar meer dan verdubbeld. Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht kwamen daaromtrent 162 meldingen binnen in 2021....