„Je moet even storten op onze en/of-rekening. Er staat geen geld meer op,” zei mijn vrouw. Ik fronste en pakte zuchtend mijn telefoon om de bankieren-app te openen. Ze begon me meteen uit te lachen. „Daar hoef je niet zo gierig bij te kijken, Scrooge!”

Met een zuur gezicht maakte ik het geld over. Ik kon het niet laten om afscheid te nemen. „Dag lieve euro’tjes. Vaarwel,” zei ik. Nu keek mijn vrouw zuur. „Doe eens normaal. Ga nou niet doen alsof jij hier de grote weldoener bent. De rekening is leeg en er moet van alles betaald worden.”

Uitgaven patroon

Ik weet inmiddels dat ik op dit soort momenten beter mijn mond kan houden. Maar tegen beter weten in leek het me kennelijk toch verstandig om het, in mijn ogen, exorbitante uitgavenpatroon van ons gezin aan de kaak te stellen.

“Heb je enig besef hoeveel eten wij elke week wegflikkeren? Ik heb van de week een pak kipfilet weg-gegooid. Dat is toch zonde? We gaan gewoon niet zinnig om met ons geld in dit huis-houden! We moeten zuiniger boodschappen doen!”

Boze oog

Mijn vrouw gaf me haar ogri eye. Ze is half Surinaams en als ze pissig wordt, geeft ze me het ‘boze oog’. Maar ik was nog niet klaar. „Het wordt de hoogste tijd dat we een huishoudboekje gaan bijhouden. Een kristalheldere in-/uit-balans. Een beetje boekhouden kan echt geen kwaad. Daar is toch niks mis mee? Dat we weten wat we allemaal kopen? Misschien is het ook goed om de aanbiedingen in de gaten te houden. Dat scheelt toch ook al gauw…”

Boodschappenlijstjes

„Dat is het niet,” zei ze op ijzige toon. Ik keek haar vragend aan. „Ik heb onze boodschappenlijstjes bekeken en ik koop nooit wat geks.” Ze deed het keukenkastje open. Daar stond een pot pindakaas met een gek smaakje. Die had ik inderdaad gekocht, geproefd en smerig bevonden. „En dan nog maar te zwijgen over allerhande raar gereedschap, spullen voor de auto en een kampeerset die we nooit gebruiken. Wil je nu alsjeblieft storten?”

