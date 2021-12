Prince Charming: niemand wil bij Rick in bed

Terwijl de tranen na het afscheid van de vier kandidaten nog niet zijn opgedroogd, komen er alweer vier nieuwe mannen de tuin van de Palazzo binnenrijden. Sterker nog: de auto met verse aanwas rijdt de afvallers zowat van de sokken. Nieuw vlees in de kuip, betekent uiteraard een nieuwe vleeskeuring. Maar eerst een wijntje! Het valt me namelijk op dat de mannen de godganse dag alleen maar uit wijnglazen drinken. Ik wacht op het moment dat zelfs de Italiaanse espresso eruit naar binnen wordt gewerkt.

Bedmaatje

Terug naar de nieuwe mannen. Als ik vanaf de bank al denk ’hè, ik weet net hoe iedereen heet’, kan ik me zo voorstellen dat het de kandidaten van het eerste uur al helemaal heet onder de voeten wordt. Maar Lars, Bobby, Michael en Roy worden hartelijk ontvangen. En van top tot teen gecheckt dus. Vooral Roy uit Amsterdam lijkt bij de mannen in de smaak te vallen. Donnavon hoopt zelfs dat er wellicht tussen hem en de nieuwkomer iets zal opbloeien. Laat het Prince Charming niet horen.

Roy kent de prins trouwens al, maar ze hebben elkaar nog nooit ontmoet. Lang leven Instagram. De verlegen Marcel blijkt nieuwkomer Michael uit Venezuela al te kennen, want ze hebben hetzelfde soort hondje en dat schept uiteraard een band. Teddybeer Rick probeert ondertussen een nieuw bedmaatje te scoren, maar niemand wil bij Rick in bed. Terwijl hij nog zo zijn best doet: „Ik heb een plekje vrij aan de linkerkant, dus dat is iets om over na te denken.” Het is uiteindelijk Bobby – oftewel de look a like van Mari van de Ven – die de eerste avond bij hem in bed kruipt.

Romantische setting

De volgende dag staat er alweer een groepsdate op de planning, maar het zijn vooral de vier nieuwkomers die alle aandacht van prins Chris krijgen tijdens deze wijnproeverij. De rest van de mannen zit er een beetje voor spek en bonen bij. Voor Bobby blijkt het niet alleen de eerste ontmoeting met Prince Charming te zijn, maar ook zijn eerste ervaring met wijn. We kunnen veel over hem zeggen, maar een ruggengraat heeft hij in ieder geval wel. Want hoe kun je op je 38e nog nooit de smaak van alcohol hebben geproefd?!

Het oogt als een romantische setting. Een lange tafel met gerenommeerde wijnen, midden tussen de druivenranken én in hartje Puglia. Tot prins Chris wéér zijn dobbelsteen tevoorschijn haalt. Deze keer mogen de vier nieuwe mannen dobbelen, terwijl de rest mag toekijken. Casper neemt deze taak uiteraard weer met volle overgave op zich en zoekt ook op dag drie weer continu oogcontact.

Chemie

Terwijl Chris met drie gekozen mannen vervolgens het avondeten gaat bereiden, mag de rest van het gezelschap de tafel dekken. Met nieuwkomer Lars wordt een salade als voorgerecht gemaakt, Jakop krijgt het hoofdgerecht oftewel de hoofdprijs en Lesley het tropische toetje. Rick is ondertussen niet verrast dat hij niet gekozen wordt, want hij is volgens zichzelf het héle menu. Lieve makers van Videoland, kunnen we a.u.b. een extra aflevering krijgen met alle quotes van Rick?

Lars verkondigt vol trots dat hij in Nederland 24/7 in het bedrijfsleven aan het werk is en daar veel voldoening uithaalt. Dit heb ik dus nog nooit iemand met zoveel overgave horen zeggen. Laat staan tijdens een date. Chris stelt dan ook de enige logische vervolgvraag: waar past een relatie in jouw leven? Gelukkig verliep het gesprek met Jakop een stuk relaxter. Tussen deze twee is er duidelijk veel chemie. En wat zijn ze leuk samen! Prince Charming moet wel voor hem kiezen! Onafhankelijke verbondenheid. Dat is wat Jakop zoekt in een relatie. Zelfs zijn antwoord op deze vreselijke clichévraag vind ik prachtig.

Kwetsbaar

Ook Prince Charming vind ik steeds charmanter en beter in zijn rol passen. Het lijkt alsof hij meer op z’n gemak is. Dit valt me vooral op tijdens het diner in Il Pallazo een paar uur later. Hij is in iedereen geïnteresseerd, luistert goed en stelt alle mannen op hun gemak. Gelukkig maar, want tijdens het eten stelt de een na de ander zich kwetsbaar op. Het valt me sowieso op dat iedereen elkaar laat uitpraten en zonder oordeel luistert. Laten we eerlijk zijn, dit was met dertien vrouwen aan één tafel nooit gelukt.

Terwijl de tranen rijkelijk vloeien, wordt ten slotte ook Prince Charming zelf emotioneel als hij vertelt dat er dezelfde avond weer een ceremonie plaatsvindt. Er moeten weer mensen naar huis gestuurd worden en dat valt hem zwaar. Nieuwkomer Bobby blijkt iets te zweverig en krijgt uiteindelijk geen das. Gelukkig merkt-ie zelf ook op dat ie zich op een andere planeet bevindt dan de meeste mannen in huis. Maar ook de 22-jarige Donnavon pakt het sportief op als hij hoort dat hij z’n koffers mag pakken. Hij sluit in tranen af met de woorden: ’de prins is een mooi mens’. De haat en nijd is in Italië duidelijk nog ver te zoeken. Laten we hopen dat er vanaf volgende week weer iets meer drama op het menu staat. Of een grotere slachting tijdens de dassenceremonie.