Daghoroscoop 25 maart - Sterrenbeeld Stier: Vermijd roddels en conflicten!

VANDAAG JARIG

Zorg goed voor jouw spieren; je hoeft geen bodybuilder te worden, maar beweeglijkheid moet onderhouden worden en is belangrijk voor jouw welzijn. Doe gymnastiek of ga sporten, binnen of nog beter: buitenshuis. Pas je oefeningen wel aan jouw leeftijd aan; overdrijven is nooit goed.

ZONDAG JARIG

Vermijd angst en woede, de twee emoties die stress in de hand werken. Laat de schouders masseren, de plek waar spanningen zich dreigen op te bouwen. Let op jouw lichaamsgewicht; een goed leven kan zijn sporen gaan achterlaten. Stel je in dienst van een charitatieve beweging of doelstelling.

STERRENBEELD RAM

Jouw creativiteit en artistieke talent nemen toe, maar de kosmos waarschuwt je er gematigd mee om te gaan. Eet geen zoetigheid en ban junkfood geheel uit jouw dieet. Wees selectief in de omgang met onbekenden.

STERRENBEELD STIER

Een machtsstrijd op het werk kan jou doen afvragen of jouw baan al deze opwinding waard is. Probeer ver te blijven van conflicten en roddels. Win degelijk financieel advies in als jij een lening nodig hebt om een eigen bedrijf te starten.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Of je nu een eenvoudig of moeilijk doel hebt, zorg ervoor dat elke fase realistisch en haalbaar is. Houd er rekening mee dat je bepaalde plannen zult moeten bijstellen. Let op jouw uitgaven en bezittingen als je op reis bent.

STERRENBEELD KREEFT

Jij kan het gevoel hebben dat iemand die dichtbij jou staat weinig moeite doet, maar je moet daarover liefst zwijgen. Elke vorm van kritiek kan verkeerd worden opgevat en tot een ruzie leiden die lang kan duren.

STERRENBEELD LEEUW

Er kunnen heftige emoties opwellen over een kwestie die te maken heeft met macht, vertrouwen of loyaliteit. Een ultimatum zal als een boemerang werken. Bedenk liever hoe jij kan samenwerken dan kwesties op de spits te drijven.

STERRENBEELD MAAGD

Probeer dit weekend wat slaap in te halen. Moet je aan het werk dan kunnen confrontaties met collega’s tot achterklap leiden. Geloof niet alles wat jou wordt verteld; luister liever naar jouw intuïtie. Toon wel enige betrokkenheid.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jouw liefdesleven kan wat moeizaam verlopen. Aan een beginnende romance kan een eind komen, maar meteen de weg openen naar een nieuwe. Gehuwden kunnen ontdekken dat hun financiële situatie niet is wat het leek.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Doe een stap terug als jij het gevoel hebt steeds aan het kortste eind te trekken. Je hoeft niet tussen beiden te komen als vrienden ruziemaken; laat ze hun eigen boontjes doppen. Je kan te maken krijgen met een verhuizing.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Niet elke invloed van de kosmos is positief en hoopgevend, houd dus rekening met problemen aan het huiselijk front. Gehuwden kunnen elkaar ervan beschuldigen te afstandelijk te zijn of buiten de realiteit te staan.

STERRENBEELD STEENBOK

Verdrongen emoties kunnen oplaaien en de aanblik bieden van een actieve vulkaan. Dat kan gunstig zijn, aangezien spanningen nu eenmaal een uitweg moeten vinden. Breng wat tijd in je eentje door, liefst in de buitenlucht.

STERRENBEELD WATERMAN

De kosmos zorgt voor zowel positieve als negatieve invloeden waar het jouw financiën, carrière en familiezaken betreft. Stel de aankoop van kostbaarheden of het investeren in vastgoed uit. Jouw hart regeert momenteel jouw brein.

STERRENBEELD VISSEN

Financieel is enige voorzichtigheid geboden. Zit niet bij de pakken neer als een naaste in gebreke blijft. Iemand met een leidinggevende baan kan de hulp bieden die jij nodig hebt. Blijf achter de schermen en vertel geen geheimen.

